Fátima Bernardes fala sobre ser 25 anos mais velha que namorado: ‘Pesa mais pra mim'

Jornalista se relaciona com Túlio Gadêlha há sete anos

Fátima Bernardes, de 62 anos, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Túlio Gadêlha, de 37, e falou sobre a diferença de idade entre eles. São 25 anos de diferença, mas que, segundo ela, incomodam mais ao público externo do que ao casal em si.>

“Tem pessoas que falam: ‘e quando ele tiver 50 e você tiver não sei quantos [anos]?’. Eu achava que isso ia pesar sobre mim. Aí um dia ele [Túlio] falou: ‘e quem garante que sou eu que vou querer o fim do relacionamento? Por que não pode ser você que não quer mais?’ Acho que, na verdade, tem momentos difíceis para os dois lados e, se você ficar muito preocupada no que tem de difícil, você não vive”, afirmou em entrevista ao canal do Youtube de Felipe Neto.>