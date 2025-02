NA FOLIA

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem bloquinho de carnaval e brincam com escolha de fantasias

Casal ama cair na folia em Pernambuco e no Rio

Eles escolheram o filme Piratas do Caribe para inspirar a fantasia deste ano:"Começou! Jack Sparrow e Jaque Espera", brincaram eles, que costumam sair em blocos no Rio e em Pernambuco. "Cada minuto importa", dizia a hashtag do post.>