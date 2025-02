MÚSICA BAIANA

40 anos de Axé: Relembre os vocalistas que marcaram a Banda Eva

Grupo, que nasceu como bloco de carnaval, revelou grandes nomes do axé ao longo dos anos

H Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 05:30

Luiz Caldas Crédito: Divulgação

Com mais de 20 anos de história, a Banda Eva é um dos pilares do axé music, ritmo que embala o carnaval baiano e conquistou o Brasil. Surgida como um bloco de carnaval em 1980, a banda ganhou projeção nacional na década de 1990, revelando grandes sucessos e consolidando nomes como Ivete Sangalo e Saulo Fernandes. Mas a trajetória do EVA foi marcada por muitos vocalistas icônicos. Relembre alguns deles: >

Luiz Caldas Crédito: André Fofano

Luiz Caldas: a voz pioneira>

Considerado o pai do axé, Luiz Caldas assumiu os vocais do bloco EVA por alguns meses em 1985, enquanto sua carreira solo decolava. Com o sucesso de Fricote, decidiu seguir outros projetos, deixando sua marca no início da banda.>

Daniela Mercury Crédito: Célia Santos/divulgação

Daniela Mercury: antes da fama, backing vocal>

Antes de brilhar solo e se tornar um dos maiores ícones do axé, Daniela Mercury integrou o EVA entre 1986 e 1989 como backing vocal. "Foi uma fase importante, que me preparou para os palcos maiores", já declarou a artista em entrevistas.>

Ricardo Chaves Crédito: Divulgação

Ricardo Chaves: comandando multidões>

Entre 1988 e 1992, Ricardo Chaves esteve à frente do EVA, animando foliões com sua energia contagiante. "Foi uma experiência incrível, o bloco tinha uma força gigante no Carnaval", comentou o cantor sobre sua passagem pelo grupo.>

Durval Lelys Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Durval Lelys: presença especial no EVA>

Conhecido por hits como Dança da Manivela, Durval Lelys participou de apresentações da Banda Eva entre 1993 e 1995, dividindo o palco com o grupo enquanto liderava o Asa de Águia.>

Ivete Sangalo e Emanuelle Araújo Crédito: Redes sociais

Emanuelle Araújo: o desafio pós-Ivete>

Assumir os vocais do EVA após Ivete Sangalo foi uma missão desafiadora para Emanuelle Araújo. Entre 1999 e 2002, a artista mostrou versatilidade ao comandar o grupo e manter a banda em evidência no cenário do axé.>

Saulo Fernandes Crédito: Divulgação

Saulo Fernandes: uma nova identidade>

Em 2002, Saulo Fernandes trouxe um novo estilo ao EVA, ficando à frente da banda por mais de uma década. Com sua despedida em 2013, abriu caminho para Felipe Pezzoni, atual vocalista do grupo.>