LUTO

Cacá Diegues lembrava morte da filha, atriz da TV Globo, como 'dor mais profunda' de sua vida

Cineasta faleceu hoje, cerca de cinco anos após perder a filha Flora para um câncer

Em uma entrevista à revista Veja, em junho do ano passado, Cacá relatou que a doença de Flora, que começou em 2015, o afastou do cinema. "Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema", disse o cineasta. >

Ele ainda mencionou que Flora, que era roteirista, diretora e atriz, lhe ensinou muito. "Eu tinha escrito um roteiro de um filme em que ela atuaria. Era sobre o encontro de duas mulheres de gerações diferentes, as duas tentando fazer política. Joguei fora porque simplesmente não poderia fazê-lo com outra pessoa. Antes, não parava de pensar: 'O que Flora iria dizer sobre isso?'. Hoje, não é mais assim, embora todo dia me lembre dela. Nunca vai sair da minha cabeça, do meu coração." >