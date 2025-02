LUTO

Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

Diretor foi um dos fundadores do movimento do Cinema Novo

Nascido Carlos José Fontes Diegues em Maceió, no dia 19 de maio de 1940, ele se mudou para o Rio de Janeiro aos 6 anos de idade. O diretor foi um dos pioneiros do Cinema Novo, movimento que ajudou a fundar ao lado de nomes como Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade, entre outros nomes. Ele ficou famoso por obras como ‘Bye bye Brasil’ e ‘Deus é brasileiro’.>

Cacá era pai de quatro filhos, dois deles frutos de seu casamento com a cantora Nara Leão. Desde 1981, era casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. O cineasta deixa também três netos .>

Cacá Diegues construiu uma carreira marcante no cinema, dirigindo mais de 20 longas-metragens. Entre suas obras mais celebradas estão “Xica da Silva” (1976), “Bye Bye Brasil” (1980), “Veja Esta Canção” (1994) e “Tieta do Agreste” (1995). Além desses, destacam-se filmes como “Ganga Zumba” (1964), “Os Herdeiros” (1969), “Joanna Francesa” (1973), “Chuvas de Verão” (1978), “Quilombo” (1984), “Um Trem para as Estrelas” (1987), “Orfeu” (1999), “Deus É Brasileiro” (2003), “O Maior Amor do Mundo” (2005) e “O Grande Circo Místico” (2018), este último inspirado na obra do poeta Jorge de Lima.>