REPERCUSSÃO

'Um pensador do Brasil': Gil, Tony Ramos e outros artistas lamentam morte de Cacá Diegues

Cineasta faleceu hoje, aos 84 anos

"Sua obra está imortalizada na história do cinema brasileiro e suas contribuições para o setor audiovisual atravessam gerações. Nascido em Maceió, Cacá Diegues parte aos 84 anos com um legado que atravessa o movimento do Cinema Novo no Brasil, ao lado de nomes como Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade. Esteve presente na resistência ao cruel regime militar e deixou o Brasil em 1969, com passagens pela Itália e França. Para quem aprecia a arte que nos emociona nas telas, algumas obras de Cacá Diegues estão marcadas na memória, como Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979), Orfeu (1999), Tieta do Agreste (1995), entre tantas outras. Nesse dia de tristeza, a SecultBA se solidariza em luto com a família, amigos e fãs de Cacá Diegues, um homem que viveu para solidificar o cinema brasileiro">