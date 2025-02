MEMÓRIA

Cacá Diegues foi casado com Nara Leão e negou ter feito cantora desistir da música: 'Nunca me meti'

Cineasta morreu no Rio, aos 84 anos

O cineasta Cacá Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo, que faleceu nesta sexta-feira (14), teve uma trajetória marcada por curiosidades, incluindo seu casamento de dez anos com a cantora Nara Leão. O relacionamento, que começou em 1967, foi alvo de críticas, com acusações de que Diegues teria afastado Nara da música e a feito abandonar a carreira para se dedicar às tarefas domésticas. Durante esse período, o casal se exilou em Paris devido à Ditadura Militar no Brasil, onde tiveram dois filhos: Isabel e Francisco. >