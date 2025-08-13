Acesse sua conta
Ana Mametto volta aos palcos de Salvador com o show 'Saudação'

Apresentações acontecem nos dias 15 e 16 de agosto, no Cineteatro 2 de Julho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:46

Ana Mametto
Ana Mametto Crédito: Divulgação

Depois de aclamada temporada no ano passado, o espetáculo “Saudação”, da cantora Ana Mametto, volta aos palcos de Salvador para duas apresentações nos dias 15 e 16 de agosto, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho. O show é inspirado no álbum homônimo da artista e celebra a herança afro-brasileira e o sagrado ancestral, em uma experiência sensorial que combina música, cenografia e espiritualidade.

Baseado nas 12 faixas do disco lançado por Mametto, o espetáculo presta homenagem a artistas com os quais a cantora possui forte conexão. Estão no repertório nomes como Dorival Caymmi, o grupo Os Tincoãs, Vinicius de Moraes e Baden Powell, com destaque para a série “Os Afro-Sambas”, além de canções eternizadas por Clara Nunes.

Entre os destaques do setlist estão “Canto para Xangô”, “Banho de Manjericão”, “Canoeiro” e “Atabaque Chora”, com Mametto interpretando três músicas de cada artista homenageado. "Revisitei a minha casa interior com esse álbum, relembrei a infância e me conectei com o sagrado. Agora divido no palco a experiência de mergulhar na música afro-brasileira saudando esses quatro nomes que fazem parte da minha trajetória como artista e como mulher", afirma a cantora.

O cenário, assinado por Peu Caldas, utiliza materiais como algodão e carvão para criar uma ambientação que remete às raízes africanas, elevando a experiência do público a uma imersão que vai além da música. A proposta é transportar o espectador para uma atmosfera simbólica e sensível.

O show conta ainda com a participação especial do percussionista Marco Lobo, conhecido por sua carreira ao lado de nomes como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Marisa Monte. Ele leva ao palco sua fusão entre ritmos tradicionais e sons experimentais, marca registrada de seu trabalho.

Ana Mametto será acompanhada por Citnes Dias na percussão e Yacoce Simões no piano, que também assina a direção musical do espetáculo.

Serviço:

Ana Mametto - Show “Saudação”

Local: Cineteatro 2 de Julho – IRDEB – Rua Pedro Gama,413E, Federação

Datas: 15 e 16 de agosto

Horário: 20h

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla (https://bit.ly/anamamettosaudacao)

