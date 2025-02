CASAMENTO LUXUOSO

Trump, vestido de luxo e joias raras: os detalhes do casamento de Giulia Be com herdeiro dos Kennedy

Casal celebra matrimônio em São Paulo com convidados ilustres e festa milionária

H Heider Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 11:45

Giulia Be e Connor Kennedy Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora brasileira Giulia Be e o herdeiro dos Kennedy, Conor Kennedy, vão celebrar o matrimônio com uma festa luxuosa em São Paulo, com a presença de figuras políticas e empresariais renomadas. No dia 29 de novembro, o casal oficializa sua união em uma cerimônia no Brasil. O casamento ocorrerá na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na capital paulista, seguido de uma recepção no hotel Rosewood. >

Segundo a colunista Monica Bergamo, a celebração contará com 600 convidados, incluindo figuras como o presidente dos EUA, Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o empresário Elon Musk. A data do evento foi escolhida estrategicamente, durante o feriado de Thanksgiving, para facilitar a presença dos convidados norte-americanos.>

Conor, filho do advogado ambientalista Robert Kennedy Jr. e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy, também possui uma forte ligação com a política americana. Apesar da grande celebração, o casal optou por um número intimista de 15 padrinhos. O vestido da noiva será assinado pela grife Ralph Lauren e, para completar o look, ela usará joias raras. O DJ Diplo foi confirmado para animar a festa, e a cerimonialista brasileira Adriana Percussi ficará responsável pela organização do evento.>

O pedido de casamento aconteceu em agosto de 2024, na casa do casal em Los Angeles. O romance entre Giulia e Conor começou de forma virtual em 2021, enquanto ela gravava o filme “Depois do Universo” e ele terminava seus estudos nos EUA. A relação ganhou força após o primeiro encontro, e agora, o casal está prestes a dar um grande passo.>

Quem é Conor Kennedy>