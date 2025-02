DESABAFO NAS REDES

Ex-esposa critica Arlindinho após recusa em pagar escola da filha

Mãe de Maria Helena, de 12 anos, desabafa sobre a postura do cantor e fala sobre os desafios enfrentados para manter a educação da filha

Talita Arruda, ex-companheira de Arlindinho e mãe de Maria Helena, usou suas redes sociais para desabafar sobre a recusa do cantor em pagar a escola da filha. Nos stories do Instagram, ela expressou sua frustração e revelou que, após a negativa do ex, teve uma conversa difícil com a filha sobre a possibilidade de mudança de instituição. >