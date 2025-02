CASOS DE FAMÍLIA

Arlindinho e ex-esposa trocam acusações após cama com bolor e insetos dada à filha

Talita Arruda usou as redes sociais para relatar sua indignação com o presente dado pelo ex-marido

Lillayne Cruz, casada com Arlindinho há dois meses, também se manifestou na discussão. Ela afirmou que, além da pensão alimentícia, o marido também arca com outras despesas, como a escola de Maria Helena. “Esqueceram de mencionar que ele paga a escola dela por fora da pensão e várias outras coisas. Ele dá tudo o que pode para a Maria porque a ama profundamente”, escreveu a influenciadora, antes de apagar a postagem.>

Ela seguiu esclarecendo sobre o presente: “Não é difícil perceber: ele deu um notebook de mais de 2 mil reais (porque fui eu que comprei e sei o preço), uma mochila de quase 1 mil reais. E vocês acham que ele daria uma cama usada pra filha, como ela insinuou nos stories? Pelo amor de Deus! O que aconteceu é que esses produtos ficam muito tempo no depósito e podem vir com avarias e até insetos”.>

Lillayne ainda contou que Arlindinho tinha planejado um modelo diferente de cama: “Na verdade, ele queria dar uma cama baú, de padrão superior, mas acabou optando por uma bicama pensando no irmão de Maria, que não é filho dele. As pessoas estão se vitimizando nas redes sociais para ganhar mais curtidas", finalizou.>

Tudo começou quando Talita Arruda usou as redes sociais para relatar sua indignação com o presente dado pelo ex-marido. A cama recebida por Maria Helena estava visivelmente danificada, com bolor e insetos, o que levou a mãe da menina a expor a situação e questionar o tratamento de Arlindinho em relação à filha.>

Antes de mostrar o estado da cama no quarto de Maria Helena, Talita refletiu sobre a paternidade de Arlindinho e esclareceu que o objeto não era adequado para uso. Ela demonstrou frustração, tanto com a condição da cama quanto com o que considerou uma falta de cuidado por parte do cantor.>