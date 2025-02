SAÚDE ABALADA

Após viagem à Europa, Adriane Galisteu retorna ao Brasil e é internada com urgência

A apresentadora procurou atendimento médico assim que chegou ao país

“Fui fazer uns exames, porque ninguém tem febre de 39°C do nada. Tomei antibiótico e estou bem, mas o médico pediu para observar mais de perto,” explicou Adriane em suas redes sociais. Nos stories, ela registrou o momento inicial do atendimento médico na emergência. “Agora, estou esperando para ver o que vai acontecer e os resultados dos exames,” completou.>

Logo depois, Galisteu revelou o diagnóstico de uma infecção urinária grave. "Estou sendo levada para o quarto, onde ficarei internada," detalhou antes de se acomodar no local.>

“Fico olhando a vista maravilhosa lá fora e sentindo uma raiva... porque não estou com sintomas, estou bem e, ainda assim, aqui dentro,” desabafou, visivelmente frustrada.>

A apresentadora também compartilhou sua surpresa com a internação. “Nem tive tempo de chegar em casa, tirar a roupa da viagem, tomar um banho, escovar o dente, comer uma comida gostosa... ai, meu Deus," lamentou.>

Durante sua passagem pela Itália, Galisteu já havia sinalizado um desconforto de saúde. Em visita ao Vaticano, ela compartilhou nas redes sociais que teve receios de não conseguir realizar o passeio planejado. “Acordei melhor hoje. Tudo o que queria era estar aqui com meus amores e passar pela Porta Santa, que só se abre no Jubileu, a cada 25 anos. Minha saúde me assustou e, por um tempo, achei que seria impossível,” contou.>