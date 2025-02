VÃO VOLTAR?

Gracyanne revela que errou com Belo e que se arrepende: 'Homem da minha vida'

Declaração foi feita na tarde desta quinta (06) no BBB25

Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 19:44

Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos Crédito: Reprodução

No BBB25 desta quinta-feira (06), a fisiculturista Gracyanne Barbosa voltou a citar uma página da sua vida que tinha ficado para trás. No jardim da casa, a musa fitness explicou seu ranço de Diogo Almeida e voltou a compará-lo a Belo, usando o pagodeiro como exemplo de homem. Gracy e Belo foram casados por 16 anos.>

"Eu errei e me arrependo muito. Só podia pedir desculpas. Fiz isso para o Brasil inteiro. Me arrependo muito do que fiz, porque o Belo é o homem da minha vida. Ele errou para caralho também, mas eu não falei que ele errou também, porque o erro do outro não justifica o seu. Se um dia ele quiser falar o que ele errou, tudo bem. Ninguém sabe o que ele errou, e eu continuo errada", desabafou.>

Ao declarar que errou com o ex-marido, os internautas associaram essa fala ao escândalo de traição de Gracyanne com seu personal trainer Gilson de Oliveira. Contudo, tanto ela quanto Belo já afirmaram que estavam separados antes do anúncio oficial e que não consideram o romance um caso de infidelidade na relação. >