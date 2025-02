REVIRAVOLTA

Davi Brito mostra material escolar da faculdade: 'Estão prontos para ver o doutor Davi?'

Baiano vai começar curso de Direito em março

O ex-BBB 24 Davi Brito compartilhou com seus seguidores a expectativa para o início da faculdade. Em um vídeo publicado no Instagram na noite desta quinta-feira (6), ele revelou ter comprado todo o material escolar para as aulas, que começam no dia 24 de fevereiro. >