Após 2 meses de namoro, Amado Batista marca casamento com namorada 50 anos mais nova

Entenda como funciona o regime de bens nestes casos

Fernanda Varela

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 08:19

Amado Batista e Calita Crédito: Reprodução

Amado e amando! O cantor Amado Batista, de 73 anos, já marcou a data do casamento com a modelo Calita Franciele, de 23 anos. Juntos desde dezembro de 2024, o casal vai trocar alianças no dia 15 de março. >

A cerimônia vai acontecer em uma das fazendas do artista, em Goiás. As informações foram confirmadas pela jornalista Jackeline Mendonça, da Record GO. >

Os convites já começaram a ser enviados e os padrinhos já foram escolhidos. O Código Civil brasileiro obriga a adoção do regime da separação total de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. No entanto, desde o ano passado, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou uma proposta que permite que idosos escolham que regime vão adotar. Além disso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o regime obrigatório de separação de bens nos casamentos de pessoas com mais de 70 anos pode ser alterado mediante a vontade das partes. Dito isso, não há informações de qual regime o cantor vai adotar com a sua noiva.>

Calita, que completou 23 anos essa semana, é ex-miss Mato Grosso. Essa não é a primeira moça jovem com a qual o cantor se relaciona. Amado namorou Layza, que tem a mesma idade da atual noiva, de 2019 a 2023 - sim, ela tinha 17 anos quando o namoro começou. Eles passaram por uma breve separação em 2022, mas reataram. >

Após a separação do casal, todos os bens ficaram com Amado, mas Layza conseguiu judicialmente uma pensão de R$ 10 mil dele. No ano passado, ela citou que foi vítima de traições e que deixou a vida dela para viver com o artista, sem ter como se manter.>