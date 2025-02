REALITY SHOW

Racismo, machismo e mais: veja as polêmicas envolvendo João Gabriel, o novo líder do BBB 25

A vitória na Prova do Líder não conseguiu apagar as críticas sobre suas atitudes e declarações polêmicas no reality

H Heider Sacramento

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 08:22

João Gabriel Crédito: Divulgação/TV Globo

João Gabriel, o novo líder do BBB 25, se envolveu em uma série de controvérsias que estão gerando revolta entre os fãs do programa. A vitória do goiano, conquistada na última quinta-feira (6) na Prova do Líder, não foi suficiente para apagar as críticas relacionadas às suas atitudes e falas polêmicas durante o reality show. >

Após um empate com Guilherme, João Gabriel precisou vencer a etapa de desempate, mostrando habilidades de mira para conquistar a liderança. Além das regalias que a posição oferece, como imunidade e o Apê do Líder, ele também ganhou R$ 10 mil e poderá realizar a primeira Festa do Líder da temporada. >

Nesta sexta-feira (7), o líder terá a tarefa de colocar cinco participantes na "mira", e no sábado (8) acontecerá a Prova do Anjo, que será autoimune. No domingo (9), o Paredão triplo será formado, e na terça-feira (11), o público decidirá quem será o sexto eliminado.>

No entanto, as atitudes de João Gabriel têm gerado uma série de discussões. Falas preconceituosas sobre o funk, declarações racistas e machistas estão entre as polêmicas que têm circulado nas redes sociais.>

Críticas ao funk e comentários polêmicos>

Durante uma festa no dia 25 de janeiro, João Gabriel fez uma crítica depreciativa à música "De Ladin", sucesso do grupo carioca Dream Team do Passinho. Ao ouvir o funk tocar, ele declarou: “Ô musicaiada brega! Isso não é música, não, moço”. Em seguida, ele fez outro comentário, ampliando as críticas ao gênero: "A gente sabe que o que movimenta o Brasil é o agro. Essa porra [funk] não vira nada. O povo acha que o Rio de Janeiro tem dinheiro!”.>

Juntamente com seu irmão gêmeo, João Gabriel também fez comentários negativos sobre a música "Joga Pra Lua", de Anitta e outros artistas. Esses posicionamentos levantaram críticas sobre sua visão do funk, que é um dos estilos musicais mais populares no Brasil.>

Acusações de racismo e machismo>

As polêmicas não pararam por aí. João Gabriel também se envolveu em uma situação que gerou acusações de racismo. Durante uma conversa com Maike no apartamento do líder, ele comparou a aparência de Eva, participante do jogo, com a de sua ex-namorada. Quando Maike elogiou Eva, João Gabriel fez um comentário sobre a beleza da ex, que foi mal interpretado por muitos internautas: “Era da cor de Juliana, era preta, minha ex. Mas era bonita, era gata!”.>

O comentário gerou indignação nas redes sociais, onde usuários acusaram João Gabriel de reduzir a beleza de sua ex-namorada apenas à sua cor de pele, algo que foi interpretado como racismo velado. “‘Era preta, mas era bonita’. Quer dizer que a mulher preta na maioria das vezes é feia, e a dele foi uma exceção?”, questionou uma internauta no X (antigo Twitter).>