Internautas se revoltam com fala racista de João Gabriel no BBB 25: 'Era preta, mas era bonita'

Ele disse ainda que a ex não era bonita de rosto

Um dos gêmeos do agro confinados no BBB 25, João Gabriel chocou os internautas ao fazer comentários considerados racistas sobre a sua ex-namorada. Em uma conversa com Maike, ele falou sobre a aparência da moça e comparou com Eva, sua colega de confinamento.>