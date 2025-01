ENTRETENIMENTO

Brega, feia e 'coitado do povo que escuta isso': Gêmeos do BBB 25 detonam Anitta e outros artistas do funk

Hits viraram algo de piada dos goianos, que dispararam que 'o que movimenta o Brasil é o agro'

Fernanda Varela

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 08:41

Gêmeos do BBB 25 criticaram funk Crédito: Reprodução

Os gêmeos João Pedro e João Gabriel polemizaram na festa do BBB 25, na madrugada deste sábado (25). Os dois fizeram duras críticas ao trabalho de artistas do funk brasileiro.>

Tudo começou quando os goianos ouviram o hit "De Ladin", do Dream Team do Passinho, e detonaram. "Ô musicaiada brega! Isso não é música, não, moço!", disparou João Gabriel. "A gente sabe que o que movimenta o Brasil é o agro. Essa p*rra [funk] não vira nada. O povo acha que o Rio de Janeiro tem dinheiro!", completou o irmão.>

"Isso é música? Vem quebrando de ladin? Isso é música? Vai se lascar para lá. Deus me livre e guarde! Eu falo isso para todo mundo ver!", continuou João Gabriel.>

João Pedro e João Gabriel reclamam da música de Anitta e Dennis DJ na festa #BBB25 pic.twitter.com/NJYbR4p3qH — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 25, 2025

Na sequência, quando começou a tocar a música 'Joga pra Lua', hit da cantora Anitta em parceria com Dennis DJ e Pedro Sampaio. Imediatamente, os dois detonaram o trabalho da artista. >

"Só essa aí tocou 4 vezes", disse João Pedro. O outro gêmeo ironizou: "4 vezes? Eu contei 10! [...] Mas, 'nóis' tem que dançar essa lua aí". "Coitados desse povo que escuta isso", completou o irmão. "Musicaiada feia! Eu não cresci ouvindo um trem desses, não", finalizou João Gabriel.>