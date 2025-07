CELEBRIDADES

'Fiquei tão chateada!': Maria Cândida expõe climão com ator famoso durante entrevista

Jornalista revelou que ele recusou até responder uma pergunta extra

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de julho de 2025 às 15:07

Maria Cândida Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Cândida abriu o jogo sobre momentos tensos que já viveu ao entrevistar celebridades internacionais. Durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, a jornalista e apresentadora contou detalhes de um verdadeiro "climão" que passou com o ator norte-americano Denzel Washington. >

Segundo ela, o desconforto aconteceu durante uma junket, aquelas entrevistas rápidas para imprensa durante as turnês de divulgação dos filmes. Na ocasião, Maria decidiu fazer uma pergunta extra ao ator e acabou levando uma resposta nada amigável.>

“Ele falou: ‘Eu nem vou te responder porque não vai gravar, não vale a pena eu responder’. E eu fiquei tão chateada, sabe?”, contou.>

Para tentar quebrar o gelo, Maria ainda levou um CD de Tom Jobim como presente ao astro, mas a recepção também não foi das melhores.>

“Aí eu praticamente joguei e disse: ‘Olha, eu trouxe aqui pra você, viu?’”, desabafou ela, visivelmente ainda incomodada com a frieza do encontro.>

“Ele é um baita ator, mas é seco. A pessoa ganha milhões para estar ali. E ele sabe como funciona o trabalho dele.”>

Maria Cândida 1 de 7

Ainda no bate-papo, Maria Cândida também compartilhou experiências com outros artistas de Hollywood, incluindo três entrevistas com Keanu Reeves. Apesar de considerar o ator “gente boa”, a última conversa entre eles não foi tão empolgante.>

“Ele começou a responder só ‘sim’, ‘não’… e eu só pensando: ‘Ele vai f*der minha entrevista, eu viajei 12 horas’. Aí parei e perguntei: ‘Keanu, você não quer dar entrevista?’”, relembrou.>

Denzel Washington Crédito: Reprodução/Getty Images/VEJA

Apesar do constrangimento, a entrevista continuou mas no mesmo tom introspectivo de antes. “Não sei se ele me odiou…”, brincou.>