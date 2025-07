FAMOSOS

'Era como se ele soubesse': Buchecha revela presságio de Claudinho antes de morrer

Cantor Claudinho faleceu em julho de 2002 em um acidente de carro

Mais de 20 anos após o acidente que tirou a vida de Claudinho, o cantor Buchecha ainda vive com a dor da perda do parceiro de palco e amigo inseparável. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, Buchecha emocionou ao compartilhar memórias inéditas sobre o companheiro que marcou uma geração ao seu lado nos anos 1990. >

“Um dia, no estúdio, ele começou a autografar vários CDs da dupla para a filha dele, que na época tinha só 3 aninhos. Ele me pediu: ‘Entrega pra ela quando fizer 15 anos’. Foi como se ele soubesse que não estaria aqui.”>

Claudinho faleceu em 13 de julho de 2002, aos 26 anos, após o carro em que estava bater em uma árvore na altura de Seropédica, no Rio de Janeiro. O cantor voltava de um show em Lorena (SP). O motorista sobreviveu com ferimentos leves, mas Claudinho não resistiu.>

“Fiquei trancado no quarto. Não queria ver a luz do dia. Até tomar banho era difícil. Mas quase todos os dias passava uma van escolar lá em casa, e as crianças gritavam meu nome. Foi isso que me manteve de pé.”>