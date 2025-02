BRONCA E DESCLASSIFICAÇÃO

Participantes são eliminados da Prova do Líder por descumprir regras

Além dos irmãos, Renata também foi eliminada da disputa e punida no jogo

A Prova do Líder no BBB 25 começou com uma punição severa para João Gabriel e João Pedro. Os irmãos foram desclassificados da disputa na noite de quinta-feira (13) após irem ao banheiro durante a explicação das regras. Segundo os próprios participantes, essa não foi a primeira vez que descumpriram essa norma antes do início de uma dinâmica. >