NUDES

Eliana faz revelação inédita e diz que manda fotos íntimas pelo celular

Loira deixou a timidez de lado em bate-papo picante com Juliette

Quem vê Eliana e associa a imagem da apresentadora aos programas infantis do passado pode nem imaginar, mas ela cresceu. Em um bate-papo descontraído, a loira revelou sua intimidade e deixou escapar que manda nudes pelo celular. >

A revelação foi feita durante o Casa de Verão da Eliana, no GNT. Ela conversava com a ex-BBB Juliette e o ator Samuel Assis quando a campeã do reality mandou a pergunta na lata. “Eliana, você já mandou ou manda nudes? Deixa eu ver seu álbum apagado?”. >