CARNAVAL 2025

Bell Marques está fora do arrastão na Quarta de Cinzas

Artista participou por dois anos da saideira da folia

No Carnaval de Salvador 2025, o artista estará no comando do Bloco da Quinta na quinta-feira, no Vumbora na sexta e no sábado, e no Camaleão no domingo, segunda e terça. Além disso, ele se apresentará em três camarotes: domingo no Camarote Club, segunda no Villa e terça no Brahma.>