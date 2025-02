POR ONDE ANDAVA?

Estrela do Axé que parou carreira para cuidar de esposa com câncer volta ao Carnaval de Salvador

Atualmente morando em Natal, Rio Grande do Norte, ele comemora sua volta ao Carnaval de Salvador nos 40 anos da Axé Music

Osmar Marrom Martins

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 11:16

Sergynho e Fabia Tafarel Crédito: Divulgação

Nos anos 1990, no auge da Axé Music, uma das maiores estrelas, era o cantor Sérgio Barbosa Ribeiro, mais conhecido por Sergynho. Antes de assumir o comando da Banda Pimenta N´Ativa, formada em 1993 quando estourou com o hit Maria Joaquina, ele começou a carreira na Banda Karamelo em 1988. Depois em 1990 foi para a Banda Papa Légua e em 1992 esteve na Cheiro de Amor. >

Com a Banda Pimenta ficou até 2003 quando partiu para a carreira solo. Em 2009 ele retomou o comando da Pimenta ficando apenas um ano até que decidiu de vez ficar de vez como artista solo. Além de ganhar vários prêmios como cantor, Sergynho era considerado um dos melhores animadores de trio elétrico disputando com o cantor Netinho, também no auge.>

Aliás eles chegaram a ter um desentendimento público o que fomentou uma série de notícias de que os dois eram inimigos, o que foi desmentido por Serginho. Atualmente Sergynho está morando em Natal, capital do Rio Grande do Norte, com sua mulher e produtora Fábia Tafarel que passou por um grave problema de saúde, tendo que retirar um tumor do cérebro deixando sequelas.>

Carnaval atrai milhares de pessoas todos os anos Crédito: Arquivo CORREIO

E foi de lá ao lado de Fabia que ele conversou com a reportagem do CORREIO mostrando-se animado com a retomada de sua carreira e por fazer parte das comemorações dos 40 anos da Axé Music da qual ele é parte importante.>

CORREIO - Uma das perguntas que mais recebo de leitores é: Por onde anda Sergynho, ex- Pimenta N´Ativa?>

SERGYNHO – Nesse momento eu e minha mulher estamos entre Salvador e Rio Grande do Norte, em Natal porque estamos empreendendo aqui. A gente tem 13 anos que tem casa de depilação em Salvador e a gente abriu aqui entre dezembro e janeiro e por isso estamos ficando mais aqui do que em Salvador pelo menos por esse período de implantação.>

CORREIO - Nesses 40 anos de Axé Music, tem surgido muitas tretas. Teve um tempo que se comentou muito que você e Netinho não se batiam. O que há de verdade ou mentira nessa história?>

SERGYNHO - Nunca tivemos problema eu e Netinho, não. Só teve um ano, um Carnaval que tivemos um problema musical, vou falar assim porque o trio da gente estava na pipoca da Pimenta e a gente saiu atrás do Beijo e ele ficou chateado achando que eu tinha saído de proposito atrás do bloco dele.>

CORREIO - Que lembranças você tem do tempo em que era sucesso nacional com a Pimenta? >

SERGYNHO – A fase da Pimenta foi fantástica. A gente era uma das bandas que mais vendia abadás na Bahia, no Brasil. Estava em todos os Carnavais fora de época do pais, que aconteciam bastante. Foi uma fase maravilhosa que eu vivi.>

CORREIO – O que mais lhe marcou e mais lhe decepcionou nesses anos de carreira?>

SERGINHO – Sobre decepção não teve nada, porque eu nunca criei expectativas altas prá mim. Eu caí de paraquedas na música e curti o máximo tudo que vivi. Então fica mais fácil.>

CORREIO - Depois de 40 anos de Axé Music, você acredita ainda na força dessa cena musical?>

SERGYNHO – Nunca desacreditei no Axé. O movimento é muito forte a música de qualidade, boa pra caramba, as pessoas curtem e são felizes quando escutam. Apesar de ter ficado um tempo afastado do Axé, continuei acompanhando e curtindo e trabalhando no Carnaval.>

CORREIO - Como está a carreira de Sergynho atualmente? Algum projeto em vista?>

SERGYNHO - Na verdade, eu parei a gente parrou o trabalho quando Fabia retirou um tumor da cabeça, paralisou o lado esquerdo do corpo e perdeu o campo de visão dos dois olhos a gente parou para se cuidar ficando quatro anos literalmente parados, fazendo fisioterapia, correndo atrás de recuperação. Depois voltamos a só fazer Carnaval. E do ano passado pra cá que estou tentando retomar a minha vida profissional. Inclusive este ano, tendo a felicidade de estar de volta ao Carnaval de Salvador. A gente vai tocar sexta-feira no Campo Grande e no sábado no Pelourinho. Estou vivendo um momento muito feliz da minha vida.>

CORREIO - E como é Serginho no dia a dia. Sua rotina com a sua mulher, o que ouve, o que faz para se divertir entre outras coisas?>