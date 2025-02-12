Confira a programação do Carnaval de Salvador 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:30
Já é Carnaval, cidade! E com direito até a programação. A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem do blocos nos circuitos da folia momesca da capital.
A lista não conta, ainda, com os trios pipoca, que ainda serão definidos. Ela já tinha sido publicada no DOM pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no dia 18 de dezembro do ano passado, e foi republicada agora após análises e deferimentos de recursos.
Confira a ordem dos blocos no Carnaval de Salvador 2025:
CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO DAS BAIANAS
BLOCO DE REGGAE AXUM
DARAJU DE ODÉ
EXPRESSÃO NEGRA
FILHOS DA FEIRA
KORIN EFAN
MALCOM X
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO
SAMBA NEGUINHO
TOMALIRA
REGGAE A PAZ
TOALHA DA SAUDADE
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
RELÍQUIAS AFRICANAS
AMIGOS DE BABÁ
BOMBOCADO
TÔ AÊ
CORISCO
DANDARA
AGBARA
AFRO LIBERDADE
NAMANDU NOSSO PLANETA
FILHOS DE OXALÁ
AFOXÉ PRETO VELHO
BLOCO AFRO PALAFITAS
AFOXÉ FILHOS DE JAGUN
INDIOS OS TAMOIOS
FILHOS DE ONIRA
IMPACTO SONORO
AFOXÉ XIRÊ LONÍ
CLUBE DO SAMBA
Dia 01 de março (sábado)
SAMBETÃO
O MANGUE
BLOCO MUCUM’G
ORIOBÁ
FILHAS DE GANDHY
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELÔ
CABEÇA DE GELO
CHABIS’C
FILHOS DE NANÃ
BLOCO RODOPIÔ
AFOXÉ ACARÁ
ALERTAMENTE NEGRA
MULHERES NA FOLIA
CURUZU CITY
DANA-DANA
GINGA REMANDIOLA
TEMPERO DE NEGRO
MUTUÊ
KIZUMBA
ROSA JAGUARICEMA
FILHOS DE JHA
KORIN NAGÔ
TAMBORES E CORES
É COM ESSE QUE EU VOU
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - BLOCO PAGODINHO
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 02 de março (domingo)
MAMULENGO
FILHOS DE GANDHY
BBG - BIG BLOCO GUETHO
AFOXÉ LUAÊ
IDARÁ
QUERO VER O MOMO
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
CARNAPELÔ
MALCON X
AFOXÉ DANÇA BAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
LEVA EU
AFOXÉ AYRALOGUM
SKA REGGAE
SAMBRASIL
NAMORAL
AFRO SOWETO
BOLA CHEIA
Dia 03 de março (segunda-feira)
OLODUM MIRIM
FILHOS DE KORIN EFAN
MUTANTES O BLOCO
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR
INSABA MAZÁ
BABA AFOMAM
AFOXÉ ÔMO IZO
ARCA DE AXÉ
AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA
YLÊ OYA
KI BELEZA
GINGA DO NEGRO
ABUSE E USE
FILHOS DE OMOLU
CHABIS’C
JOGO DE IFÁ
ARAIYÊ
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 04 de março (terça-feira)
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
SWING DO PELÔ
ALABÊ
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
KAMBALAGWANZE
BLOCO DA SAUDADE
SAMBRASIL
SAMBA E FOLIA
OKAMBI
SAMBATERRAMAR
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
OS NEGÕES
AFRODESCENDENTES DA BAHIA
CORTEJO AFRO
OLORUM BABA MI
PAI BUROKÔ
POVO DE SANTO
CANELIGHT
CIRCUITO CONTRAFLUXO (RUA CHILE ATÉ CARLOS GOMES):
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
NAMORAL
CORRENTE DO SAMBA
RODOPIÔ
BLOCO CULTURAL
ARCA DO AXÉ REGGAE O BLOCO
REGGAE O BLOCO
AFOXÉ DANÇA BAHIA
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
TEMPLO DOS ORIXÁS
GERA A DOIS O BLOCO
LAROYÊ ARRIBA
BOKA LOUKA
CHAMEGO AFRO
JOGO DE IFÁ
Dia 01 de março (sábado)
AS GOSTOSAS /MANIA DE SAMBAR
FILHOS DO KORIN EFAN
AXÉ DADÁ
QUINTAL DO SAMBA
BLOCO CULTURAL - NETOS DE GHANDY
ABUSE E USE
TÔ AÊ
JOGO DE IFÁ
GINGA DE NEGRO
AFRO ARAYÊ
Dia 02 de março (domingo)
MUTANTES O BLOCO
FILHOS DO GHANDY
FIULHOS DO CONGO
AFRODESCENDENTE DA BAHIA
ALABÊ
AFRO LIBERDADE
KAMBALAGUANZE
FURACÃO 2001
Dia 03 de março (segunda-feira)
CABEÇA DE GELO
CHAMEGO AFRO
TEMPERO DE NEGRO
ASPIRAL DO REGGAE
OKAMBI
DANDARA
MUNDO NEGRO
SAMBETÃO
ALERTAMENTE NEGRA
KAYALA DA BAHIA
BOKA LOUKA
CORISCO
IJEXÁ DA BAHIA
Dia 04 de março (terça-feira)
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TÁ RINDO DE Q
SKA REGGAE
CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE):
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
A MULHERADA
ALERTA GERAL
PAGODE TOTAL
AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA
AFRO BANKOMA
AMOR E PAIXÃO
PROIBIDO PROIBIR
BLOCO FOGUEIRÃO
SAMBA E FOLIA
TRIO DO COMCAR
SAMBA TERRAMAR
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
POLIMANIA
EXCLUSIVA DO SAMBA
BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA
ALVORADA
REDUTO DO SAMBA
OLODUM
PROJETO ESPECIAL - BLOCO AGENTE FAZ SAÚDE
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
CORTEJO AFRO
AS TRANSFORMISTAS
AFRO SOWETO
TRIO DO COMCAR
BBG - BIG BLOCO DO GUETHO
OS NEGÕES
Dia 01 de março (sábado)
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE
BLOCO HAPPY
BLOCO TEENS GATOS E GATAS
TODO MENINO É UM REI - infantil
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - infantil
IBEJI - infantil
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ
AS MUQUIRANAS
CANELIGHT
BOLA CHEIA
BABY LÉGUAS
AS KUVITEIRAS
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
ME DEIXE A VONTADE
VEM SAMBAR
MALÊ DEBALÊ
MUZENZA
POLIMANIA
BLOCO DO CAJÁ
AFRO BANKOMA
JAKÉ
AFINIDADE
TRIO DO COMCAR
Q FELICIDADE
MUNDO NEGRO
FOUR DAYS
ILÊ AIYÊ
Dia 02 de março (domingo)
PIPOCA DOCE - Infantil
IBEJI - Infantil
EXCLUSIVA - Infantil
RHATAPLAN - Infantil
ZUM ZUM MEL - Infantil
ANIMOU GERAL - Projeto Especial
BLOCO DOS PIERRÔT’S
TRIO DO COMCAR
INTER
COMANCHES DO PELÔ
APACHES
MUQUISAMBA
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
BANANA REGGAE
BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA
BLOCÃO DA LIBERDADE
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
OS NEGÕES
Dia 03 de março (segunda-feira)
COMMANCHES - infantil
ZUM ZUM MEL - infantil
BLOCO DA SAUDADE
DIDÁ
AS MUQUIRANAS
INTER
BLOCO DAS PRETAS
MUDANÇA DO GARCIA
AS KUVITEIRAS
TRIO DO COMCAR
NELSON RUFINO - 60 ANOS DE SAMBA
BLOCO 2 DA GIRA
ILÊ AIYÊ
MILENAR
BLOCO DO CAJÁ
MALÊ DEBALÊ
CELEBRAÇÃO DA PALMA DA MÃO
FILHOS DE JHÁ
AFRO REGGAE BAHIA
Dia 04 de março (terça-feira)
RHATAPLAN - Infantil
VAMOS NESSA - infantil
BLOCO DOS PIERROT’S
OLODUM
INTER
AS MUQUIRANAS
COMMANCHE DO PELÔ
PROJETO ESPECIAL YAYÁ MUCHIMA
MUZENZA
FOUR DAY’S
FILHOS DO CONGO
ILÊ AYIÊ
100 CENSURA
TRIO DO COMCAR
PIPOCA DO SAMBA - Projeto Especial
CIRCUITO DODÔ (BARRA/ONDINA):
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BABY LÉGUAS
BLOCO DA QUINTA
BLOCO FISSURA
BLOCO SIRI COM TODI
TÔ LIGADO
UAU
OS MASCARADOS
TRIO DO COMCAR
UNIVERSITÁRIOS
BLOCO CHEIRO
ARAKETU
NOVA SAGA
BANANA REGGAE
BBG - BIG BLOCO GHETO
ALÔ INTER
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
BABY LÉGUAS
VUMBORA
BLOCO NANA
FISSURA
TÔ LIGADO
BLOW OUT
SIRI COM TODI
EU VOU
CHEIRO DE AMOR/YES
BLOCO DOS VAQUEIROS
TRIO DO COMCAR
Dia 01 de março (sábado)
CORUJA
VUMBORA
BLOCO EVA
BLOCO DO NANA
FISSURA
TIMBALADA
TÔ LIGADO
O VALE
SIRI COM TODI
BLOCO CHEIRO
TÁ RINDO DE Q
TRIO DO COMCAR
ALERTA PRIME
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
Dia 02 de março (domingo)
OLODUM
CAMALEÃO
LARGADINHO
ME ABRAÇA
CROCODILO
TRIO ARMANDINHO
CORTEJO AFRO
TRIO DO COMCAR
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A MULHERADA
BLOCO UNIVERSITÁRIO
PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO
Dia 03 de março (segunda-feira)
CORUJA
CAMALEÃO
FILHOS DE GHANDY
FILHAS DE GHANDY
ME ABRAÇA
TRIO ARMANDINHO
CROCODILO/VEM COMIGO
CORTEJO AFRO
VEM SAMBAR
TRIO DO COMCAR
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE
JAKÉ
MUZENZA
PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO
Dia 04 de março (terça-feira)
CAMALEÃO
LARGADINHO
JAKÉ
PRAIEIRO
TRIO DO COMCAR
MALE DEBALÊ
A MULHERADA
BANANA REGGAE
TÊ TÊ TÊ
BLOCO AS EXCLUSIVAS
BLOCO UNIVERSITÁRIO
PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO
CIRCUITO SERGIO BEZERRA (FAROL DA BARRA AO MORRO DO CRISTO):
Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)
XUPISCO
CONCENTRA + NÃO SAI
QUERO MAIS
PINGUÇO
CERVEJA E PIMBA
CACHASAMBIER
ESQUENTA
O CALDO
AMIGOS DO MESTRE
BLOCO DA FAIXA
BLOCO CHUVEIRÃO
HOJE EU POSSO
ARQUILOUCURA
A BARCA TRICOLOR
SABIDOLÂNDIA
HABEAS COPOS
CONTAMINADO PELA PICUINHA
ALERTA GERAL
100 COMENTÁRIOS
CIRCUITO MESTRE BIMBA (NORDESTE DE AMARALINA):
Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)
NUCANA
AFOXÉ BAMBOXÉ
BLOCO SWING AFRO MAGIA
BLOCO ARRASTÃO DOS CANIBAIS
BLOCO SEDUÇÃO SAMBA
BLOCO COMPLEXO DO SAMBA
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO FANTASIA
BLOCO AS DONZELAS
BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ
BLOCO DM DE BOA
BLOCO AS DIREITINHAS
BLOCO R9
BLOCO BAILE BLACK
BLOCO AS DONDOLETES
BLOCO SAMBA MAINHA
BLOCO COLAR DE CONCHAS
BLOCO MENINOS DA VILA
BLOCO DESEMBOLA
Dia 28 de março (sexta-feira)
ARRASTÃO FAVELINHA KIDS
PREVENÇÃO/ARRASTÃO CULTURAL
BLOCO OS TOLHAS
ARRASTÃO REZENHA DOS COROAS
BLOCO AS MERENDAS
BLOCO NOSSA IDENTIDADE
BLOCO SABER DE QUÊ (OS ESPONJAS)
Q. G. O BLOCO
BLOCO FURA OLHO
BLOCO MIAME
BLOCO ZUM, ZUM, ZUM
Dia 01 de março (sábado)
BLOCO FURACÃO KIDS
BLOCO TROVÃOZINHO
ARRASTÃO OS CANALHAS
BLOCO BREGALERA
BLOCO AFRO E ARTE
BLOCO É PRÁ LÁ QUE VAI
BLOCO SOU + DE IR
BLOCO BOQUEIRÃO (BYFE)
BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE
BLOCO KUPULA UNIDA
BLOCO SAMBA NORDESTE
BLOCO SAMBA DA VELA
BLOCO VIP E FOLIA
Dia 02 de março (domingo)
BLOCO PIRULITO
ARRASTÃO RUMA, RUMA
BLOCO OZ COBRÕES
BLOCO AS PAGODEIRAS
BLOCO DO BENNY
BLOCO SEM MISÉRIA
BLOCO TUDO DE BHOM
BLOCO LA PRIVILLEGE
BLOCO ARTE KIZUMBA
Dia 03 de março (segunda-feira)
BLOCO BALÃOZINHO
BLOCO AS NORDESTINAS
BLOCO AS QUASE PERFEITAS
BLOCO SEI LÁ YES
BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
BLOCO SEGUE O FLUXO
BLOCO AFROTAMBOR
BLOCO SAMBA DO GORDINHO
BLOCO AS PIRIGUETES
BLOCO BIRIBADA
BLOCO TEM FOLIA
BLOCO O CHEIO DE CHARME
Dia 04 de março (terça-feira)
QUABALES
BLOCO JHON JHON KIDS
BLOCO VOCE BEBEU
ARRASTÃO SUPERPODEROSAS
BLOCO OS PIRATAS
BLOCO CORNO NORDESTINO
BLOCO JUNTE-SE
ARRASTÃO DE VERÃO
BLOCO ELITE
BLOCO 40 GRAUS
BLOCO RB EXCLUSIVO
BLOCO UBUNTU
BLOCO TENTAÇÃO
POSITVO