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Confira a programação do Carnaval de Salvador 2025

Ordem dos blocos em cada circuito foi divulgada pela prefeitura da capital

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:30

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

Já é Carnaval, cidade! E com direito até a programação. A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem do blocos nos circuitos da folia momesca da capital.

A lista não conta, ainda, com os trios pipoca, que ainda serão definidos. Ela já tinha sido publicada no DOM pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no dia 18 de dezembro do ano passado, e foi republicada agora após análises e deferimentos de recursos.

Confira a ordem dos blocos no Carnaval de Salvador 2025:

CIRCUITO BATATINHA (PELOURINHO)

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

BLOCO DAS BAIANAS

BLOCO DE REGGAE AXUM

DARAJU DE ODÉ

EXPRESSÃO NEGRA

FILHOS DA FEIRA

KORIN EFAN

MALCOM X

NOVA FLOR

QUESTÃO DE GOSTO

SAMBA NEGUINHO

TOMALIRA

REGGAE A PAZ

TOALHA DA SAUDADE

Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)

RELÍQUIAS AFRICANAS

AMIGOS DE BABÁ

BOMBOCADO

TÔ AÊ

CORISCO

DANDARA

AGBARA

AFRO LIBERDADE

NAMANDU NOSSO PLANETA

FILHOS DE OXALÁ

AFOXÉ PRETO VELHO

BLOCO AFRO PALAFITAS

AFOXÉ FILHOS DE JAGUN

INDIOS OS TAMOIOS

FILHOS DE ONIRA

IMPACTO SONORO

AFOXÉ XIRÊ LONÍ

CLUBE DO SAMBA

Dia 01 de março (sábado)

SAMBETÃO

O MANGUE

BLOCO MUCUM’G

ORIOBÁ

FILHAS DE GANDHY

LAROYÊ ARRIBA

SWING DO PELÔ

CABEÇA DE GELO

CHABIS’C

FILHOS DE NANÃ

BLOCO RODOPIÔ

AFOXÉ ACARÁ

ALERTAMENTE NEGRA

MULHERES NA FOLIA

CURUZU CITY

DANA-DANA

GINGA REMANDIOLA

TEMPERO DE NEGRO

MUTUÊ

KIZUMBA

ROSA JAGUARICEMA

FILHOS DE JHA

KORIN NAGÔ

TAMBORES E CORES

É COM ESSE QUE EU VOU

AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA

PROJETO ESPECIAL - BLOCO PAGODINHO

PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA

Dia 02 de março (domingo)

MAMULENGO

FILHOS DE GANDHY

BBG - BIG BLOCO GUETHO

AFOXÉ LUAÊ

IDARÁ

QUERO VER O MOMO

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

CARNAPELÔ

MALCON X

AFOXÉ DANÇA BAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

LEVA EU

AFOXÉ AYRALOGUM

SKA REGGAE

SAMBRASIL

NAMORAL

AFRO SOWETO

BOLA CHEIA

Dia 03 de março (segunda-feira)

OLODUM MIRIM

FILHOS DE KORIN EFAN

MUTANTES O BLOCO

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR

INSABA MAZÁ

BABA AFOMAM

AFOXÉ ÔMO IZO

ARCA DE AXÉ

AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA

YLÊ OYA

KI BELEZA

GINGA DO NEGRO

ABUSE E USE

FILHOS DE OMOLU

CHABIS’C

JOGO DE IFÁ

ARAIYÊ

AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA

PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA

Dia 04 de março (terça-feira)

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

SWING DO PELÔ

ALABÊ

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

KAMBALAGWANZE

BLOCO DA SAUDADE

SAMBRASIL

SAMBA E FOLIA

OKAMBI

SAMBATERRAMAR

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

OS NEGÕES

AFRODESCENDENTES DA BAHIA

CORTEJO AFRO

OLORUM BABA MI

PAI BUROKÔ

POVO DE SANTO

CANELIGHT

CIRCUITO CONTRAFLUXO (RUA CHILE ATÉ CARLOS GOMES):

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

NAMORAL

CORRENTE DO SAMBA

RODOPIÔ

BLOCO CULTURAL

ARCA DO AXÉ REGGAE O BLOCO

REGGAE O BLOCO

AFOXÉ DANÇA BAHIA

Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)

TEMPLO DOS ORIXÁS

GERA A DOIS O BLOCO

LAROYÊ ARRIBA

BOKA LOUKA

CHAMEGO AFRO

JOGO DE IFÁ

Dia 01 de março (sábado)

AS GOSTOSAS /MANIA DE SAMBAR

FILHOS DO KORIN EFAN

AXÉ DADÁ

QUINTAL DO SAMBA

BLOCO CULTURAL - NETOS DE GHANDY

ABUSE E USE

TÔ AÊ

JOGO DE IFÁ

GINGA DE NEGRO

AFRO ARAYÊ

Dia 02 de março (domingo)

MUTANTES O BLOCO

FILHOS DO GHANDY

FIULHOS DO CONGO

AFRODESCENDENTE DA BAHIA

ALABÊ

AFRO LIBERDADE

KAMBALAGUANZE

FURACÃO 2001

Dia 03 de março (segunda-feira)

CABEÇA DE GELO

CHAMEGO AFRO

TEMPERO DE NEGRO

ASPIRAL DO REGGAE

OKAMBI

DANDARA

MUNDO NEGRO

SAMBETÃO

ALERTAMENTE NEGRA

KAYALA DA BAHIA

BOKA LOUKA

CORISCO

IJEXÁ DA BAHIA

Dia 04 de março (terça-feira)

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TÁ RINDO DE Q

SKA REGGAE

CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE):

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

A MULHERADA

ALERTA GERAL

PAGODE TOTAL

AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA

AFRO BANKOMA

AMOR E PAIXÃO

PROIBIDO PROIBIR

BLOCO FOGUEIRÃO

SAMBA E FOLIA

TRIO DO COMCAR

SAMBA TERRAMAR

Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)

POLIMANIA

EXCLUSIVA DO SAMBA

BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA

ALVORADA

REDUTO DO SAMBA

OLODUM

PROJETO ESPECIAL - BLOCO AGENTE FAZ SAÚDE

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

CORTEJO AFRO

AS TRANSFORMISTAS

AFRO SOWETO

TRIO DO COMCAR

BBG - BIG BLOCO DO GUETHO

OS NEGÕES

Dia 01 de março (sábado)

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE

BLOCO HAPPY

BLOCO TEENS GATOS E GATAS

TODO MENINO É UM REI - infantil

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - infantil

IBEJI - infantil

BLOCO DA SAUDADE

DIDÁ

AS MUQUIRANAS

CANELIGHT

BOLA CHEIA

BABY LÉGUAS

AS KUVITEIRAS

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

ME DEIXE A VONTADE

VEM SAMBAR

MALÊ DEBALÊ

MUZENZA

POLIMANIA

BLOCO DO CAJÁ

AFRO BANKOMA

JAKÉ

AFINIDADE

TRIO DO COMCAR

Q FELICIDADE

MUNDO NEGRO

FOUR DAYS

ILÊ AIYÊ

Dia 02 de março (domingo)

PIPOCA DOCE - Infantil

IBEJI - Infantil

EXCLUSIVA - Infantil

RHATAPLAN - Infantil

ZUM ZUM MEL - Infantil

ANIMOU GERAL - Projeto Especial

BLOCO DOS PIERRÔT’S

TRIO DO COMCAR

INTER

COMANCHES DO PELÔ

APACHES

MUQUISAMBA

AS SUBURBANAS

100 CENSURA

BANANA REGGAE

BLOCO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA

BLOCÃO DA LIBERDADE

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

OS NEGÕES

Dia 03 de março (segunda-feira)

COMMANCHES - infantil

ZUM ZUM MEL - infantil

BLOCO DA SAUDADE

DIDÁ

AS MUQUIRANAS

INTER

BLOCO DAS PRETAS

MUDANÇA DO GARCIA

AS KUVITEIRAS

TRIO DO COMCAR

NELSON RUFINO - 60 ANOS DE SAMBA

BLOCO 2 DA GIRA

ILÊ AIYÊ

MILENAR

BLOCO DO CAJÁ

MALÊ DEBALÊ

CELEBRAÇÃO DA PALMA DA MÃO

FILHOS DE JHÁ

AFRO REGGAE BAHIA

Dia 04 de março (terça-feira)

RHATAPLAN - Infantil

VAMOS NESSA - infantil

BLOCO DOS PIERROT’S

OLODUM

INTER

AS MUQUIRANAS

COMMANCHE DO PELÔ

PROJETO ESPECIAL YAYÁ MUCHIMA

MUZENZA

FOUR DAY’S

FILHOS DO CONGO

ILÊ AYIÊ

100 CENSURA

TRIO DO COMCAR

PIPOCA DO SAMBA - Projeto Especial

CIRCUITO DODÔ (BARRA/ONDINA):

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

BABY LÉGUAS

BLOCO DA QUINTA

BLOCO FISSURA

BLOCO SIRI COM TODI

TÔ LIGADO

UAU

OS MASCARADOS

TRIO DO COMCAR

UNIVERSITÁRIOS

BLOCO CHEIRO

ARAKETU

NOVA SAGA

BANANA REGGAE

BBG - BIG BLOCO GHETO

ALÔ INTER

Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)

BABY LÉGUAS

VUMBORA

BLOCO NANA

FISSURA

TÔ LIGADO

BLOW OUT

SIRI COM TODI

EU VOU

CHEIRO DE AMOR/YES

BLOCO DOS VAQUEIROS

TRIO DO COMCAR

Dia 01 de março (sábado)

CORUJA

VUMBORA

BLOCO EVA

BLOCO DO NANA

FISSURA

TIMBALADA

TÔ LIGADO

O VALE

SIRI COM TODI

BLOCO CHEIRO

TÁ RINDO DE Q

TRIO DO COMCAR

ALERTA PRIME

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

Dia 02 de março (domingo)

OLODUM

CAMALEÃO

LARGADINHO

ME ABRAÇA

CROCODILO

TRIO ARMANDINHO

CORTEJO AFRO

TRIO DO COMCAR

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

A MULHERADA

BLOCO UNIVERSITÁRIO

PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO

Dia 03 de março (segunda-feira)

CORUJA

CAMALEÃO

FILHOS DE GHANDY

FILHAS DE GHANDY

ME ABRAÇA

TRIO ARMANDINHO

CROCODILO/VEM COMIGO

CORTEJO AFRO

VEM SAMBAR

TRIO DO COMCAR

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE

JAKÉ

MUZENZA

PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO

Dia 04 de março (terça-feira)

CAMALEÃO

LARGADINHO

JAKÉ

PRAIEIRO

TRIO DO COMCAR

MALE DEBALÊ

A MULHERADA

BANANA REGGAE

TÊ TÊ TÊ

BLOCO AS EXCLUSIVAS

BLOCO UNIVERSITÁRIO

PROJETO ESPECIAL NOVO TRIO

CIRCUITO SERGIO BEZERRA (FAROL DA BARRA AO MORRO DO CRISTO):

Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)

XUPISCO

CONCENTRA + NÃO SAI

QUERO MAIS

PINGUÇO

CERVEJA E PIMBA

CACHASAMBIER

ESQUENTA

O CALDO

AMIGOS DO MESTRE

BLOCO DA FAIXA

BLOCO CHUVEIRÃO

HOJE EU POSSO

ARQUILOUCURA

A BARCA TRICOLOR

SABIDOLÂNDIA

HABEAS COPOS

CONTAMINADO PELA PICUINHA

ALERTA GERAL

100 COMENTÁRIOS

CIRCUITO MESTRE BIMBA (NORDESTE DE AMARALINA):

Dia 26 de fevereiro (quarta-feira)

NUCANA

AFOXÉ BAMBOXÉ

BLOCO SWING AFRO MAGIA

BLOCO ARRASTÃO DOS CANIBAIS

BLOCO SEDUÇÃO SAMBA

BLOCO COMPLEXO DO SAMBA

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

BLOCO FANTASIA

BLOCO AS DONZELAS

BLOCO ASA SURF REGGAE PELA PAZ

BLOCO DM DE BOA

BLOCO AS DIREITINHAS

BLOCO R9

BLOCO BAILE BLACK

BLOCO AS DONDOLETES

BLOCO SAMBA MAINHA

BLOCO COLAR DE CONCHAS

BLOCO MENINOS DA VILA

BLOCO DESEMBOLA

Dia 28 de março (sexta-feira)

ARRASTÃO FAVELINHA KIDS

PREVENÇÃO/ARRASTÃO CULTURAL

BLOCO OS TOLHAS

ARRASTÃO REZENHA DOS COROAS

BLOCO AS MERENDAS

BLOCO NOSSA IDENTIDADE

BLOCO SABER DE QUÊ (OS ESPONJAS)

Q. G. O BLOCO

BLOCO FURA OLHO

BLOCO MIAME

BLOCO ZUM, ZUM, ZUM

Dia 01 de março (sábado)

BLOCO FURACÃO KIDS

BLOCO TROVÃOZINHO

ARRASTÃO OS CANALHAS

BLOCO BREGALERA

BLOCO AFRO E ARTE

BLOCO É PRÁ LÁ QUE VAI

BLOCO SOU + DE IR

BLOCO BOQUEIRÃO (BYFE)

BLOCO AS AMANTES DO NORDESTE

BLOCO KUPULA UNIDA

BLOCO SAMBA NORDESTE

BLOCO SAMBA DA VELA

BLOCO VIP E FOLIA

Dia 02 de março (domingo)

BLOCO PIRULITO

ARRASTÃO RUMA, RUMA

BLOCO OZ COBRÕES

BLOCO AS PAGODEIRAS

BLOCO DO BENNY

BLOCO SEM MISÉRIA

BLOCO TUDO DE BHOM

BLOCO LA PRIVILLEGE

BLOCO ARTE KIZUMBA

Dia 03 de março (segunda-feira)

BLOCO BALÃOZINHO

BLOCO AS NORDESTINAS

BLOCO AS QUASE PERFEITAS

BLOCO SEI LÁ YES

BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE

BLOCO SEGUE O FLUXO

BLOCO AFROTAMBOR

BLOCO SAMBA DO GORDINHO

BLOCO AS PIRIGUETES

BLOCO BIRIBADA

BLOCO TEM FOLIA

BLOCO O CHEIO DE CHARME

Dia 04 de março (terça-feira)

QUABALES

BLOCO JHON JHON KIDS

BLOCO VOCE BEBEU

ARRASTÃO SUPERPODEROSAS

BLOCO OS PIRATAS

BLOCO CORNO NORDESTINO

BLOCO JUNTE-SE

ARRASTÃO DE VERÃO

BLOCO ELITE

BLOCO 40 GRAUS

BLOCO RB EXCLUSIVO

BLOCO UBUNTU

BLOCO TENTAÇÃO

POSITVO

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