PRÉ-CARNAVAL

Confira as atrações que vão se apresentar no Fuzuê e Furdunço 2025

Prefeitura divulgou lista de artistas selecionados

Monique Lobo

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:48

Furdunço vai acontecer em dois dias Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador divulgou as atrações do Fuzuê e Furdunço, que acontecem nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Circuito Tapajós (Ondina/Barra). A lista com os artistas foi publicada na edição da última terça-feira (28), do Diário Oficial do Município. >

Além desses dois dias de pré-Carnaval, este ano, o Furdunço vai contar com mais um dia: 2 de março. Essa edição especial do evento vai ser realizada no Circuito Batatinha (Pelourinho). >

Os artistas selecionados participaram de um processo administrativo realizado pela gestão municipal. Entre os destaques do Fuzuê, estão A Mulherada, Afoxé Korin Nagô e o Grupo Cultural Recreativo e Beneficente Commanche Do Pelo. Já o Furdunço conta com nomes como Tonho Matéria, Forró do Tico e Tio Barnabé.>

Essa lista, no entanto, não conta com todas as atrações que vão se apresentar no pré-Carnaval. Algumas delas tem contrato direto com a prefeitura e não precisam disputar edital. Por isso, não foram listadas. >

Confira as atrações:>

Fuzuê>

Grupo Cultural Imperatriz>

Quadrilha Junina Forro Asa Branca>

Grupo Cultural Recreativo e Beneficente Commanche Do Pelô>

Afoxé Filhos De Korin-efan>

Grupo Folclórico Zambiapunga>

Quadrilha Junina Forró Do Luar>

Pierrot Tradição De Plataforma>

Banda Marcial Bamcac>

Fanfarra Bamupi>

Grupo Eterna Juventude>

Grêmio Recreativo Cultural Escola De Samba Filhos Da Feira De São Joaquim>

Banda Big Show>

Afoxé Babá Afoman>

Grupo Cultural De Mascarados Maralegria>

Grupo Filo>

Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro>

Barquinha De Bom Jesus Dos Pobres>

Cangaceiros De Ipitanga>

Banda Marcial Navarro De Brito>

Fanfarra Bbg>

Afoxé Relíquias Africanas>

Quadrilha Junina Forro Mandacaru>

Afro Manganga>

Charanga Tamirzinho Kdis>

Banda Show Índios Tamoios>

A Mulherada>

Banda Marcial Dinah Gonçalves>

Leva Eu>

Boi Tricotado>

Samba Junino Tôaê>

Charanga Do Pinguço>

Cidade Samba Curuzu>

Bloco As Kangoozeiras Da Bahia>

Grupo Cultural Terno De Reis Rosa Menina>

Banda Show Malcolm X>

Afoxé Baianas Do Reino De Oya>

Banda Afro Arca Do Axé>

Afoxé Korin Nagô>

Afoxe Ayralogum>

Amendoim E Sua Turma>

Furdunço>

Movimento Pinaúna Power>

Micro Trio de Ivan Huol>

Sylva Patrícia & Tuk Tuk Sonoro>

Lui>

Forró do Tico>

Tonho Matéria>

Tais Nader>

Tio Barnabé>

Os Eficientes>

Som do Sical>

Equipe Elétrica>

Banda Big Show>

Gueto Guig>

Bicicleta Toca Raul>

Luciano Calazans>

Jonga Lima e o Quasetrio>

Linnoy>

A Mulherada>

Zeu Lobo, Alcaéia Banda e Coletivo Pelourinho>

A Mulherada>

Os Quatro>

Banda Cativeiro>

Grupo Pé de Lata>

Manu Dourado>

Banda Lançamento>

Kamaphew Tawa e Aspiral do Reggae>

Estilo Candeal>

Imunidade Charlie Brown>

Banda Pena Branca>

Coquetel Baiano>

Banda Afro Araiyê>

TK O Rei do Bar>

Diego Moraes>

Banda Ruy Tapajós>

Gutto Cabaré>

Máquina do Tempo>

Duda Diamba>

Chaveirinho do Arrocha>

Marculino e suas Belezas>

Dan Valente>

Bambolê>

Bloco As Kangoozeiras da Bahia>

Rama Motegro>

Banda Aiyê Baiyê>

Outros Baianos>

Viviane Tripodi>

Mirella Bastos>

Cidade Samba Curuzu>

Banda Roma Negra>

DH8>

Brasuquera>

Rikk Dpater>

Banda Afro Arca Axé>

Natália Magno>

Aline Ataíde>

Bruno Barroso>

Juanzinho>

Renanzinho CBX>

Nata do Samba>