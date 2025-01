FOLIA

BaianaSystem está confirmada no sábado de Carnaval do Campo Grande

Prefeito Bruno Reis anunciou novidade nesta quinta-feira (30)

Millena Marques

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 10:56

BaianaSystem no Furdunço 2024 Crédito: Paula Froes /CORREIO

Uma das medidas da prefeitura para evitar a superlotação dos circuitos é dividir o número de atrações de grande porte na Barra-Ondina e no Campo Grande. Na manhã desta quinta-feira (30), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou que a banda BaianaSystem aceitou o convite para se apresentar no sábado de Carnaval no circuito Osmar. >

"Ou seja, o Circuito Campo Grande, que tradicionalmente tinha, digamos assim, uma ativação maior no domingo, na segunda e na terça, esse ano nós já vamos começar no sábado para distribuir melhor as pessoas no circuito", afirmou o prefeito durante coletiva em cerimônia de entrega de 40 novos ônibus para o transporte público de Salvador, no Jardim de Alah.>

Ainda segundo Bruno, a abertura do Carnaval 2025 deverá acontecer no Campo Grande. "Estamos tomando as decisões finais, mas, muito provavelmente, a abertura na quinta-feira será lá no circuito do Campo Grande. Nós fizemos a abertura em 2023 na Barra e em 2024 na Praça Castro Alves. Muito provavelmente a abertura de 25 será no Campo Grande, mas nós estamos fechando os detalhes", concluiu.>