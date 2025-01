SALVADOR

Cresce em 30% a procura por imóveis para o Carnaval; entenda por que a Barra é o bairro mais procurado

Circuito de Carnaval, praia e serviços indicam à alta demanda

Millena Marques

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:00

A Barra é uma das localidades com imóveis mais cobiçados em Salvador Crédito: Reprodução

Seja para ter um camarote exclusivo, seja pelo conforto de terminar o percurso e estar pertinho da hospedagem, o fato é que a busca de aluguel de imóveis situados nos principais circuitos do Carnaval de Salvador cresceu em 30% este ano. A estimativa é comparada com a procura registrada no ano passado, de acordo com José Noel Santos da Silva, diretor secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 9ª região (Creci-BA). >

O bairro mais procurado é a Barra, seguido de Ondina – ambos fazem parte do circuito Dodô. Fica na Barra, aliás, o imóvel mais caro do levantamento feito pela reportagem no Booking. Para ficar sete dias (27 de fevereiro a 6 de março) em um apartamento do tradicional Edifício Oceania, em frente ao farol, o folião tem que desembolsar R$ 59.478. O local tem três quartos separados, uma cozinha completa e dois banheiros. Como comodidade, os hóspedes foliões terão acesso a toalhas, roupa de cama, Wi-Fi grátis e recepção 24h. >

“A Barra é o bairro campeão em procura, mas outros bairros, a exemplo do Rio Vermelho, Ondina, Pituba, Costa Azul, Jardim Armação, Piatã, Itapuã, Stella Maris e Flamengo, têm procura muito forte pelo apelo da praia”, explica José Noel. >

Para Luciano Braz, corretor de imóveis e especialista de aluguel por temporada há mais de 15 anos, o preço elevado dos aluguéis na Barra é explicado por diversos fatores, especialmente pelo bairro ser o principal cartão-postal de Salvador. “É muito difícil que algum turista visite à cidade e não vá na Barra. É onde fica o farol, onde tem bares e restaurantes, uma praia legal...”, pontuou. >

No Carnaval, não é diferente. O início do percurso no circuito Dodô é exatamente em frente ao Farol da Barra, onde os trios elétricos e blocos se concentram. Tudo isso contribui. “A Barra respira o Carnaval. Então, todo mundo quer estar na Barra, com maior facilidade ao acesso. Além disso, tem mais serviços, mais infraestrutura”, continuou. >

Diversos fatores contribuem para a valorização do apartamento. A localização é, sobretudo, o principal fator de encarecimento. “Quanto mais próximo dos circuitos mais valorizado é o imóvel, acompanhado pela quantidade de cômodos, e infraestrutura do imóvel. A quantidade de pessoas que o imóvel acomoda também é uma condição determinante para tomada de decisão no momento da locação”, conclui Braz. >