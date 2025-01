CARNAVAL

De R$ 210 a R$ 1.990: saiba quanto custa sair em bloco no Carnaval de Salvador

Preços variam conforme artista e dia de folia; confira



Millena Marques

Vitor Rocha

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 02:00

Bloco Camaleão é o mais caro da folia Crédito: Divulgação

Os blocos privados fazem parte da tradição do Carnaval de Salvador. Nomes como Bell Marques, Ivete Sangalo e Daniela Mercury comandam blocos que estão no mercado há mais de 20 anos. A 38 dias para o Carnaval, o CORREIO fez um levantamento com os valores dos abadás em 2025. Os ingressos variam entre R$ 210 e R$ 1.990. Nos casos em que o serviço é VIP, o acesso pode chegar a R$ 2 mil.

De acordo com Joaquim Nery, diretor da vendedora de ingressos para blocos e camarotes Central do Carnaval, as vendas deste ano cresceram 12% em relação ao mesmo período de 2024. Para esta edição da festa, ele espera comercializar 120 mil produtos entre abadás de blocos e camarotes, o que representa 10 mil unidades a mais em comparação ao último Carnaval.

"Neste ano, temos 12 camarotes, enquanto no ano passado foram 10. Também estamos com 19 blocos, cinco a mais que no último ano. Nesta reta final, a 38 dias da festa, as coisas podem mudar por conta de diversas variáveis, mas a tendência é que essa diferença [12%] se mantenha", declarou.

Ele ainda acrescentou que a variação de preços em relação ao ano passado depende do produto, mas, em geral, houve um pequeno aumento devido à inflação. "Tentamos oferecer preços bem diversificados. Há blocos que custam menos de R$ 200 por dia, enquanto outros chegam a R$ 1.500. Normalmente, também oferecemos pacotes para todos os dias, com descontos que variam de 5% a 10%", explicou.

O CORREIO procurou o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

Confira os preços para o Carnaval 2025:

Camaleão

Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270. Os abadás podem ser adquiridos na Central do Carnaval e no Quero Abadá.

Coruja

Criado em 1963 e comandado por Ivete Sangalo desde 2002, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais da folia. Ao lado do Camaleão, o bloco é um dos mais caros da festa. Neste ano, o Coruja desfila no sábado e na segunda-feira no circuito Barra-Ondina. Os valores são de R$1.490 (sábado) e R$ 1.590 (segunda). Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval e no Quero Abadá.

Me Abraça

Comandado por Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia por 27 anos, o bloco desfila dois dias no Carnaval de Salvador, domingo e segunda, no circuito Barra-Ondina. No primeiro dia, o acesso custa R$ 870 (opção normal) e R$ 2 mil (open bar). No segundo dia, os foliões podem adquirir o ingresso por R$ 830. A opção dos dois dias custa R$ 1.530. Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval e no Quero Abadá.

Vumbora

Criado com Bell Marques após lançar carreira solo, o bloco Vumbora já é um dos mais queridos pelo público no circuito Barra-Ondina. Ele desfila na sexta e no sábado, com os seguintes valores, respectivamente, R$ 990 e R$ 1.190. O pacote de dois dias sai por R$ 2.180. Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval e no Quero Abadá.

Crocodilo

Criado em 1985 na praia de Jaguaribe, o Crocodilo é um dos principais blocos do Carnaval de Salvador. Comandado por Daniela Mercury, o Crocodilo desfila no domingo no circuito Dodô. O ingresso custa R$ 800 e pode ser adquirido no Quero Abadá.

Bloco da Quinta

O mais recente bloco comandado por Bell Marques, o Bloco da Quinta foi lançado oficialmente no Carnaval de 2023 e desfila, como próprio nome aponta, na quinta-feira, no circuito Dodô. O abadá varia entre R$ 840 e R4 940. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Nana

Sob o comando do GG da Bahia, o cantor Léo Santana, o Nana desfila no circuito Barra-Ondina na sexta e no sábado. No primeiro dia, o abadá custa R$ 460. Já o acesso do segundo dia é vendido por R$ 520. O pacote com os dois dias custa R$ 930. O Nana também oferece a opção vip. Na sexta, os ingressos foram esgotados. No sábado, o abadá sai por R$ 1.560. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Largadinho

Comandado por Cláudia Leitte, o bloco Largadinho desfila no domingo e na terça no circuito Barra-Ondina. O abadá do primeiro dia custa R$ 670, enquanto o do segundo é vendido por R$ 800. Os foliões podem comprar o pacote com os dois dias no valor de R$ 1.350. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Eva

O bloco Eva desfila no circuito Dodô no sábado, com a banda Eva. O abadá é vendido por R$ 440. Há pacotes que incluem outros blocos: Eva + Me Abraça Seg (R$ 1.143), Eva + Me Abraça Dom (R$ 1.179) e Eva + Me Abraça Dom e Seg (R$ 1.926). Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Timbalada

Criado no verão de 1994, o bloco Timbalada vai desfilar no sábado do circuito Dodô no sábado de Carnaval. O bloco será comandado pelo cacique Carlinhos Brown. O abadá custa R$ 450. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Fissura

O bloco Fissura desfila três dias no circuito Dodô. Na quinta-feira, a banda Filhos de Jorge agita os foliões. Tomate comanda o bloco na sexta e no sábado. Os ingressos variam entre R$ 227 (unissex/quinta) e R$ 437 (unissex/sábado). O FIssura também oferece abadás VIP, que custam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. Também há pacotes a partir de dois dias, que variam entre R$ 407 e R$ 1.117. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

UAU Chá da Alice

O bloco UAU Chá da Alice desfila na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 210. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que comanda o bloco. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Cheiro

Sob o comando da banda Cheiro de Amor, com a vocalista Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$ 300 no Central do Carnaval e Quero Abadá.

Vem Comigo

O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 220. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá.

Olodum

Sob o comando da banda Olodum, o bloco de mesmo nome desfila no domingo, no circuito Dodô. O abadá custa R$ 450. Local de venda: Central do Carnaval.

Praieiro

O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 290 na Central do Carnaval e no Quero Abadá. Esse ano, o bloco Praieiro celebra 10 anos de história no Carnaval de Salvador.

Afoxé Filhos de Gandhy