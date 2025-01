TURISMO

Por que todos querem vir no verão para Salvador?

Cerca de 3,4 milhões de turistas devem passar pela capital baiana durante o verão de 2025

Há um ditado popular na Bahia, título de um dos álbuns de Moraes Moreira, que diz ‘Mancha de dendê não sai’. Para o carioca Rodolfo Araújo, 41 anos, a máxima é mais do que real. Em 2012, quando desembarcou em Salvador para passar as férias em Praia do Forte, na Região Metropolitana, ficou encantado pelo Carnaval soteropolitano. Cancelou a viagem original e ficou na capital baiana. A festa momesca, no entanto, é só mais um dos inúmeros atrativos que a cidade tem a oferecer.