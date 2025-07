CULTURA E HISTÓRIA

Prefeitura de Salvador vai investir R$400 mil para manter IGHB em funcionamento

Ato de assinatura do contrato ocorreu na sede do instituto nesta terça-feira (1º)

Publicado em 1 de julho de 2025 às 19:48

Evento foi realizado nesta terça-feira (1º) Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador firmou nesta terça-feira (1º) parceria junto ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), situado na Praça da Piedade, para repasse de recursos municipais. O investimento inicial será de R$400 mil e vai custear a manutenção e atividades promovidas por esta que, além de centenária, é uma das principais entidades culturais do estado. >

O ato de assinatura do contrato ocorreu na sede do instituto e contou com as presenças do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, e do presidente do IGHB, Joaci Góes.>

"O IGHB estava na iminência de fechar as suas portas, pela suspensão dos repasses destinados em lei para manutenção do instituto pelo estado. A Prefeitura assume mais esta responsabilidade de atribuição, para garantir a preservação da nossa história”, destacou Bruno Reis. "Na véspera do 2 de Julho, não poderia haver um momento mais adequado e propício para assinarmos essa ordem para repasse dos recursos", acrescentou o gestor. >

Na ocasião, o prefeito assumiu o compromisso de viabilizar mais investimentos, desta vez para restaurar o prédio do IGHB. “Também vamos aprovar, seja pelo Viva Cultura municipal, seja em leis de incentivos, como a Rouanet, um projeto para a digitalização dos livros históricos e todos os arquivos do instituto para preservar, eternizar e permitir que todos possam ter acesso às informações da história do povo baiano".>

Fundado em 13 de maio de 1894, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é qualificado como organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), sem fins lucrativos, cuja finalidade é a promoção de estudos, do desenvolvimento e difusão dos conhecimentos de Geografia, de História e Ciências afins, além da defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico baiano e brasileiro. O lugar possui a maior coleção de jornais e o maior acervo cartográfico do estado.>

O IGHB ainda edita livros e periódicos, além de promover encontros e congressos relacionados com a geografia e a história da Bahia. A instituição é guardiã do Pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha, onde estão os dois principais símbolos do 2 de Julho: o Caboclo e a Cabocla.>

“O IGHB é considerado a mais importante instituição cultural da Bahia e do Nordeste, a partir da data da sua fundação em 1894 até 1946, quando finalmente foi criada a Universidade Federal da Bahia. E essa instituição viveu sempre uma história de protagonismo. A tal ponto que, em 1994, o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa transformou a obrigação do Estado da Bahia de financiar o custeio anual da operação dessa instituição para limpeza, pagamento dos salários, pagamento de água e luz. Pela primeira vez, há um ano e meio, essa posição foi negada pela Secretaria de Cultura estadual”, afirmou Joaci Goés, acrescentando que a questão foi judicializada.>