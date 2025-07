INDEPENDÊNCIA

2 de Julho: Fogo Simbólico chega a Salvador

Centenas de pessoas foram à Praça General Labatut, em Pirajá, para acompanhar a cerimônia

Gilberto Barbosa

Publicado em 1 de julho de 2025 às 18:10

Fogo Simbólico chega a Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Já é 2 de Julho em Salvador! A Praça General Labatut, em Pirajá, foi tomada por centenas de pessoas que aguardavam a chegada do Fogo Simbólico, na tarde desta terça-feira (1º). >

O fogo veio da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana da capital. A tocha chegou no bairro nas mãos da atleta master de atletismo Luci de Oliveira, 54, que acendeu a pira ao lado do túmulo do General Labatut, que comandou o lado baiano na guerra de independência.>

A tocha chegou no bairro nas mãos da atleta master de atletismo Luci de Oliveira Crédito: Marina Silva/CORREIO

"É muito emocionante participar do 2 de Julho e conduzir a pira de Simões Filho com os outros atletas. Eu vim com a lembrança de Maria Quitéria, que foi uma guerreira na luta pela independência. Estamos aqui representando-a com muito orgulho", celebrou Luci.>

Após a chegada da tocha, as bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil foram hasteadas em frente ao monumento dedicado ao general. Os responsáveis pelo ato foram o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro; o prefeito de Simões Filho, Devaldo Soares de Souza (União Brasil); e a tenente-coronel Nadja, que representou o Exército.>

"O 2 de Julho é uma festa que abrange várias regiões, vários espaços, territórios e identidades. Estamos recebendo e homenageando os heróis daqui de Pirajá, que foi um regimento muito importante para a consolidação da independência. É importante que a nova geração conheça cada vez mais essa história da independência do Brasil na Bahia, já que sem a Bahia não haveria independência", exaltou Guerreiro.>

Cortejo Afro anima chegada do Fogo Simbólico Crédito: Marina Silva/CORREIO