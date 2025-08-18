SANTO ESTÊVÃO

Quase 500 estudantes baianos ficam sem transporte após incêndio em cinco ônibus

Fogo tomou conta dos veículos durante a tarde deste domingo (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:14

Veículos sofreram incêndio no domingo (17) Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Cerca de 470 estudantes da rede de ensino do município de Santo Estêvão, no Centro-Norte baiano, estão sem transporte para as escolas municipais nesta segunda-feira (18). Segundo a prefeitura, cinco ônibus da frota de transporte escolar foram atingidos por um incêndio na tarde do último domingo (17). A Polícia Civil investiga o caso.

Em um comunicado oficial, a gestão municipal informou que cinco rotas do transporte escolar foram afetadas pela perda dos veículos. Elas são responsáveis por levar os estudantes da zona rural para escolas da sede do município no turnos matutino e vespertino. No domingo, o incêndio gerou uma fumaça escura e densa na região, que chegou a ser vista por moradores nas redondezas da garagem onde estavam os veículos.

Para minimizar o impacto da perda dos ônibus, a Secretaria de Educação realizou ajustes nos outros itinerários para que a maior parte dos estudantes sejam atendidos. Além disso, estão sendo medidas legais emergenciais para recompor a frota.

"A administração municipal destaca que todas as decisões estão sendo tomadas com foco em assegurar o direito dos estudantes de frequentar as aulas sem prejuízos, e reforça seu compromisso em manter o transporte escolar como uma prioridade", escreveu a gestão.

As rotas afetadas foram:

Rota 01 -Posto Fiscal, Lagoinha;

Rota 02 - Primavera, Rebouças, Altamira;



Rota 03 - Ginásio de Esportes, Morada de Jó, Conjunto Ismael;



Rota 04 - Conjunto Residencial Santo Estêvão;



Rota 05 - Boiadeira, Poço Escuro, Barra (passando pela Escola Linésio Bastos).

