FOLIA

Aeroporto deve receber 16% a mais de turistas internacionais no Carnaval 2025

Estimativas são de 10.565 passageiros no segmento internacional e 125.961 no doméstico

A Vinci Airports, que administra o Aeroporto de Salvador, prevê um aumento de 16% no número de passageiros internacionais em comparação a 2024 no Carnaval deste ano.>

O balanço total do aeroporto para o período de Carnaval, ainda segundo a Vinci, também prevê um leve crescimento no número de passageiros em relação ao ano anterior.>

As estimativas são de 10.565 passageiros no segmento internacional e 125.961 no doméstico durante o Carnaval de 2025.>

"O crescimento de passageiros e a ampliação das operações internacionais para o Carnaval de 2025 refletem o esforço contínuo do Salvador Bahia Airport em atender às demandas da alta estação. Reforçamos nosso compromisso em proporcionar mais opções de conectividade e qualidade para os viajantes, alinhados às expectativas do turismo regional e à posição do aeroporto como porta de entrada estratégica para a Bahia", diz Marcus Campos, gerente de marketing e promoções aéreas do Salvador Bahia Airport.>