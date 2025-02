ALERTA

Veja cinco dicas para evitar cair em golpes durante a compra de blocos e camarotes de Carnaval

Vendas cresceram 20% em janeiro de 2025, segundo pesquisa

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 09:24

Carnaval de Salvador começa em menos de um mês Crédito: Cleber Santos/Divulgação

Na contagem regressiva para o Carnaval, a demanda por abadás e camarotes aumenta consideravelmente, aquecendo ainda mais o mercado. Segundo levantamento feito pelo Quero Abadá, um dos maiores canais de vendas de abadás e camarotes de Salvador, as vendas cresceram 20% em janeiro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. >

A Bahia, inclusive, foi um dos destinos com maior procura para o Verão de 2025, de acordo com o Ministério do Turismo. A previsão é de que cerca de 3,2 milhões de turistas visitem Salvador até março de 2025, um aumento de 100 mil em relação ao ano anterior.>

A alta no movimento, no entanto, atrai não apenas consumidores, mas também fraudadores que se aproveitam da agitação da temporada para aplicar golpes. Eles costumam oferecer promoções e descontos suspeitos, além de roubar dados pessoais, informações bancárias e até dinheiro. >

Por isso, é fundamental ter atenção e tomar cuidado para não cair nas armadilhas desses fraudadores, especialmente nas compras online. Veja abaixo cinco dicas para evitar problemas na compra de blocos e camarotes de Carnaval:>

1. Opte por empresas confiáveis

Na hora de comprar abadás e camarotes, é fundamental escolher empresas já consolidadas no mercado para evitar golpes. Uma boa prática é verificar a URL do site usando o Relatório de Transparência do Google. A ferramenta permite investigar a reputação dos sites e até confirmar se estão sendo monitorados por autoridades.>

2. Evite clicar em links suspeitos

Em vez de acessar links enviados por e-mail ou mensagens de WhatsApp, prefira digitar o endereço da loja diretamente no navegador. Outra dica importante é usar um cartão virtual para compras online e, se o pagamento for feito via PIX, sempre complete a transação dentro do ambiente da loja virtual confiável. Caso a empresa forneça um QR Code, verifique cuidadosamente todos os dados para garantir que está comprando no site correto.>

3. Desconfie de promoções 'imperdíveis'

Com a proximidade do Carnaval, fica cada vez mais difícil encontrar promoções de abadás e camarotes, pois a demanda aumenta consideravelmente. Golpistas aproveitam essa expectativa de última hora, oferecendo promoções 'imperdíveis' para atrair consumidores e enganá-los. Por isso, é essencial verificar a idoneidade do site e da oferta antes de realizar qualquer compra de última hora.>

4. Proteja seus dados pessoais

É fundamental que a pessoa sempre utilize seu próprio dispositivo – seja celular, notebook ou computador – ao realizar compras online. Evite usar dispositivos públicos ou de outras pessoas, pois seus dados podem ser facilmente acessados e roubados. Além disso, nunca compartilhe a senha do seu cartão de crédito, pois ela deve ser mantida em sigilo.>

5. Atente-se aos canais de atendimento