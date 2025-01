MÚSICA

Marina Sena estreia no palco do Camarote Salvador com show no Carnaval 2025

Cantora mineira promete agitar o Palco Praia na segunda-feira de festa

H Heider Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:08

Marina Sena Crédito: Divulgação

A cantora Marina Sena fará sua estreia no palco do Camarote Salvador, em uma das maiores festas da cultura popular brasileira. A apresentação, marcada para a segunda-feira (3), acontece no Palco Praia. Embora essa seja sua primeira vez se apresentando no evento, a artista já conhece o espaço como foliã, após curtir edições anteriores em 2023 e 2024. >

“É uma honra poder subir ao palco do Camarote Salvador, um lugar tão emblemático e cheio de energia, no coração de um dos carnavais mais incríveis do Brasil. Tô muito empolgada pra viver isso”, declarou Marina, que promete embalar o público com seus maiores hits.>

Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, responsável pelo evento, destacou a escolha da artista para compor a programação. “A pluralidade de ritmos no Camarote Salvador faz com que nossa festa seja ainda mais especial. Este ano, comemoramos 25 anos de história com uma edição histórica. Marina Sena representa alegria, vivacidade e brasilidade, que têm tudo a ver com o camarote”, explicou.>