LÁ VEM OS NOIVOS

Saiba onde será a cerimônia de casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

O casamento será no interior de São Paulo; detalhes e datas ainda estão sendo definidos

Os preparativos para o tão aguardado casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes estão em andamento, e o casal já escolheu o local para celebrar o momento: a Casa Gialla, uma charmosa fazenda de Edu no interior de São Paulo, que também é cenário do canal do YouTube do casal. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias. >