JUSTIÇA

Ex-marido de Ana Hickmann desabafa após decisão sobre pensão: “Acalma o sofrimento”

Alexandre Correa comenta decisão judicial que determina pagamento de pensão compensatória de R$ 15 mil e faz críticas à condução do divórcio.

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, quebrou o silêncio após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ordenar que ela pague uma pensão compensatória de R$ 15 mil mensais devido ao desequilíbrio financeiro gerado com a separação. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele falou sobre o impacto da decisão e o desgaste emocional do divórcio.

Ele também comparou a decisão judicial a um alívio em meio às dificuldades enfrentadas. “De fato, as últimas notícias são como se fosse um homem que está no deserto à água e sombra. Então, muito me acalma de tantos dias de sofrimento.”