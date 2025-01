NA JUSTIÇA

Confira valor da pensão que Alexandre Correa tem que pagar para o filho com Ana Hickmann

Apresentadora detalhou que o ex-marido não paga pensão e nem visita o filho

“Ele se recusa a pagar pensão para o único filho, ainda que faturando alto em torno do divórcio e da minha imagem. Sem falar na verba de campanha do fundo partidário”, denunciou Ana.

A apresentadora ainda citou que é sempre acusada de alienação parental e explicou que Alexandre Correa fica com o filho a cada 15 dias, mas o processo de entrega da criança gera diversos problemas. “A cada 15 dias, ele causava desconforto, não só para mim, mas em pessoas que não tem nada a ver com essa situação, com posts em rede social. Para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, resolvi entregar e retirar o meu filho na porta da casa dele, em São Paulo”, detalhou.