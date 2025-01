POLÊMICA NO CARNAVAL

Salgueiro desmente musa que alegou desistir do desfile por ser cristã

Escola de samba esclarece o caso de Débora Peixoto e reage às críticas sobre sua decisão de não desfilar no Carnaval 2025

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:25

Débora Peixoto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A polêmica envolvendo a musa Débora Peixoto e a escola de samba Salgueiro ganhou novos contornos nesta terça-feira (28). Débora viralizou nas redes sociais ao afirmar que desistiu de participar do desfile de 2025 por discordar do enredo da agremiação, “De Corpo Fechado”, que aborda temas ligados às religiões de matriz africana. Ela justificou sua decisão alegando ser cristã e não poder se envolver com o tema proposto. >

No entanto, a direção da Salgueiro, através de seu presidente, André Vaz, desmentiu as afirmações da musa. Vaz explicou que Débora nunca foi cogitada para o posto de musa ou destaque, mas sim para compor um carro alegórico ao lado de outras cinco pessoas. “Ela estava na lista de pessoas que iriam desfilar, mas nunca compareceu a um ensaio. A escola entrou em contato e deu um ultimato a ela, que decidiu não desfilar. Em momento algum, ela mencionou questões religiosas como justificativa para sua ausência”, afirmou o presidente da escola ao portal Extra.>

André Vaz também expressou surpresa com as declarações de Débora, questionando a relação entre seus princípios religiosos e seu estilo de vida. “Ela tem um canal de conteúdo adulto, é casada com duas pessoas, e o samba da escola fere seus princípios cristãos?”, indagou o presidente, que ainda completou, ressaltando a rapidez com que a musa foi substituída: “Foi substituída rapidamente.”>

Em sua versão, Débora explicou que sua decisão de não participar do desfile foi motivada por um “gatilho emocional” relacionado ao enredo da escola, que aborda práticas espirituais com as quais ela não se identifica. “Cresci em uma família que me ensinou valores cristãos muito fortes. Participar de um enredo que fala sobre práticas que não condizem com minha fé seria uma contradição para mim. Tenho medo de decepcionar minha família e de ser julgada por aqueles que compartilham da mesma fé que eu”, disse ela em uma entrevista, destacando que, apesar de amar o Carnaval, não poderia apoiar um tema que não alinha com suas crenças.>