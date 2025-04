CRIME

Parque Pedra de Xangô, em Salvador, é alvo de invasão e furto

Uma funcionária teve objetos pessoais furtados

O Parque Pedra de Xangô, localizado no bairro Cajazeiras X, na capital baiana, foi alvo de uma invasão e furto. Um homem invadiu o prédio administrativo do parque e furtou pertences de uma funcionária. O caso foi registrado na madrugada da última quarta-feira (23). >

Segundo informações da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), um homem, ainda não identificado, invadiu o prédio administrativo do Parque pela entrada dos fundos, durante uma troca de turno dos porteiros.>

A Seman realizou o reparo da porta danificada, além de implantar tapumes em uma área do parque, com o objetivo de promover uma maior proteção do local. >