FINAL DE SEMANA

Confira quais praias de Salvador estão impróprias para banho

24 praias soteropolitanas possuem indícios de contaminação por bactérias fecais, óleo, lançamento de esgoto ou algas tóxicas

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou, nesta quinta-feira (24), o Boletim de Balneabilidade que indica 24 praias de Salvador como impróprias para banho (confira lista ao fim da matéria). Outras 14 praias seguem recomendadas pelo órgão como próprias para receber banhistas. O mapeamento pode ser acompanhado por meio do aplicativo 'Vai Dar Praia', do Inema.>