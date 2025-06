saúde

5 benefícios do chá de gengibre para a saúde e como preparar

Veja como o consumo dessa bebida pode favorecer o bem-estar e a qualidade de vida

Portal Edicase

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:09

O chá de gengibre tem propriedades que auxiliam na prevenção e tratamento de diversas condições de saúde Crédito: Imagem: gowithstock | Shutterstock

O gengibre, conhecido cientificamente como Zingiber officinale Roscoe , é uma raiz comestível originária da Ásia Tropical. Amplamente utilizado em diversas partes do mundo, ele tem um sabor picante e levemente adocicado, que proporciona um toque especial aos chás nos dias frios. >

No entanto, não são apenas suas características gustativas que se destacam. Na medicina natural, o chá de gengibre é amplamente reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antieméticas, que contribuem para o tratamento e prevenção de diversas condições de saúde. >

Por isso, a seguir, confira 5 motivos para incluir o chá de gengibre no dia a dia e saiba como preparar essa bebida de forma prática e saborosa! >

1. Alivia náuseas e vômitos

O gengibre é conhecido por suas propriedades antieméticas, ou seja, sua capacidade de aliviar náuseas e vômitos . Essa ação está relacionada a compostos bioativos presentes na raiz, como o gingerol e o shogaol, que atuam diretamente no sistema digestivo e no sistema nervoso central. >

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da raiz pode ser usada em casos de enjôo, náusea e vômito de gravidez, de movimento e de pós-operatório. >

2. Fortalece a imunidade

O chá de gengibre contém vitaminas e minerais que contribuem para o equilíbrio do sistema imunológico e ajudam na proteção contra os danos causados pelos radicais livres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center), 100 g da raiz fresca contém cerca de 5 mg de vitamina C, nutriente que auxilia na defesa das células do sistema imunológico e na resposta do organismo a infecções, como gripes e resfriados. >

3. Reduz cólicas menstruais

Para quem sofre com cólicas menstruais, o chá de gengibre é uma opção natural bastante eficaz, pois seus compostos fenólicos e as antocianinas — como gingerol e shogaol — ajudam a aliviar as dores causadas pelas contrações uterinas. A raiz também melhora a circulação sanguínea e diminui espasmos musculares, proporcionando efeito calmante durante o período menstrual. >

O chá de gengibre tem compostos que ajudam a aliviar sintomas como gases e indigestão Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Melhora a digestão

O gengibre ajuda a combater a indigestão ao estimular a produção de enzimas digestivas e facilitar o esvaziamento do estômago. Seus compostos ativos, como o gingerol, atuam diretamente no trato gastrointestinal, promovendo o relaxamento dos músculos do estômago e dos intestinos, o que contribui para uma digestão mais eficiente e menos desconfortável. >

5. Anti-inflamatório

O gengibre é rico em diversos compostos bioativos, incluindo o gingerol, o shogaol e o paradol, conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias. O consumo regular da raiz pode ajudar a prevenir condições inflamatórias, como artrite, dores musculares, enxaquecas e cólicas menstruais. “Vários estudos científicos descreveram os compostos bioativos do gengibre; entre eles, o mais importante é o gingerol, cujas propriedades medicinais já foram comprovadas”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez. >

Como preparar o chá de gengibre

Ingredientes

2 cm de gengibre fresco, lavado e fatiado

300 ml de água

Mel para adoçar >

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, reduza o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e coe. Adoce com mel e sirva em seguida. >

Cuidados importantes