VIOLÊNCIA

Jovem é sequestrado, extorquido e morto após cobrar dívidas de apostas

Vítima foi obrigada a transferir dinheiro antes de ser morta com tiro na cabeça

Um crime chocou Florianópolis na última sexta-feira (13). Arthur Grison, de 21 anos, foi sequestrado e assassinado após ser atraído por um dos suspeitos, que alegou que ia quitar uma dívida relacionada a apostas on-line e jogos de pôquer. No fim de semana, a Polícia Civil prendeu cinco homens e apreendeu um adolescente, todos acusados de envolvimento no homicídio. >

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antisseguesro (DRAS/DEIC), o principal suspeito planejou o crime para se livrar de dívidas que tinha com a vítima. "Vítima e autor integravam grupos de apostas. Autor devia dinheiro para a vítima, em razão de jogos, então decidiu cometer o crime para acabar com elas (dívidas) e ainda conseguir mais dinheiro", disse ele, segundo o G1.>