EMBOSCADA

Corpo de jovem que estava desaparecida é encontrado mutilado por cachorros; polícia procura suspeito

Amigas contaram que jovem desapareceu após sair para buscar uma cesta de dia dos namorados que seria dada pelo suspeito

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:36

Crédito: Reprodução

O corpo de Marcelle Julia Araújo da Silva, 18 anos, que estava desparecida desde a noite da última quarta-feira (11), foi encontrado na Pavuna nesse sábado (14). A suspeita é que ela foi vítima de feminicídio, cometido por um home de nacionalidade chinesa chamado Zhaohu Qiu, 35. A família diz que amigas de Marcelle relataram que Zhaohu, conhecido como Xao, prometeu que daria uma cesta de Dia dos Namorados para a jovem. Ela teria ido à casa dele para buscar o presente, o que está sendo visto como uma armadilha pelas pessoas próximas da vítima. Dados do site do Conselho Nacional de Justiça revelam que o suspeito teve a prisão temporária decretada pelo plantão do Tribunal de Justiça do Rio e é considerado foragido. As informações são do Jornal Extra.>

Tia-avó da vítima, Cláudia Luciana de Araújo informou ao Jornal Extra que o suspeito é empresário e vende yakisoba em um food truck na região. Ele costumava entregar o prato na casa dela ou pedir que buscasse na casa dele — o que a família considera que pode ter acontecido no último dia 11. Durante a noite, Marcelle saiu de bicicleta para encontrá-lo, sem avisar à família. >

"As amigas dela falam que ele tinha obsessão por ela, muitas fotos dela no celular, mas ela era só amiga dele. Vimos imagens de câmeras de segurança que mostram ela entrando na casa dele, no Jardim América, no dia 11 à noite, e ela não aparece mais. Por volta das 7h da manhã do dia seguinte, as imagens mostram ele saindo, com um carrinho de mercado. Ninguém achou estranho, pois ele fazia isso para vender yakisoba. Mas, dessa vez, o corpo dela estava enrolado lá e foi levado até uma outra casa, na comunidade Beira Rio, na Pavuna", contou.>

As imagens foram obtidas pela família da vítima, preocupada com o desaparecimento da jovem. A primeira hipótese foi de que o homem estaria mantendo Marcelle presa na residência da Pavuna. Ao chegar lá, a cunhada da vítima conseguiu entrar no local com a ajuda de uma amiga do suspeito que tinha a chave para alimentar os cães, e encontrou o corpo da menina mutilado por cachorros. "Ele fez tudo premeditado, achou que era um crime perfeito, pois os cachorros fariam o trabalho e seria mais fácil esconder os ossos", contou a tia. Ainda segundo ela, o celular da jovem desapareceu e a bicicleta ele jogou dentro de um rio.>

A polícia ainda aguarda exames para averiguar qual foi a causa da morte de Marcelle, mas já se sabe que o corpo não tinha marcas de tiros ou de esfaqueamento. Antes do crime, a família conta que não imaginava que a jovem poderia estar em perigo, pois o suspeito não se mostrava agressivo. O comando do 41º BPM (Irajá) informou que o cadáver de Marcelle foi achado por outras pessoas, que acionaram agentes para a ocorrência. >