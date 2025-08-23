LUTO

Morre Miguel Proença, famoso pianista brasileiro e ex-presidente da Funarte

Causa da morte não foi divulgada

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17:46

O pianista brasileiro Miguel Proença morreu no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (22), aos 86 anos. Consagrado como artista expoente da música clássica, ele também ocupou o cargo de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A causa da morte não foi divulgada.

Miguel Angelo Oronoz Proença nasceu em 1939, em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Ele se formou na Escola Superior de Música de Hannover, na Alemanha, e construiu uma carreira dividida entre os palcos, a sala de aula e a gestão cultural. Foi professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade de Música de Karlsruhe, na Alemanha.

Entre 1995 e 1998, atuou em parceria com a Capes na concessão de bolsas de estudo para brasileiros em diferentes países, ajudando a ampliar as oportunidades de formação musical no exterior.

O talento de Proença foi reconhecido ainda cedo. Em 1972, o Estadão publicou uma crítica que elogiava sua técnica e virtuosidade no piano. Com o tempo, amadureceu seu estilo e consolidou sua reputação como um dos pianistas mais respeitados do país.

Na vida pública, assumiu a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro entre 1983 e 1988, ao mesmo tempo em que dirigia a Escola de Música Villa-Lobos. Já na década de 1970, defendia que a música deveria chegar a mais pessoas e buscava aproximar a arte do grande público.