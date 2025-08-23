Acesse sua conta
Com praia artificial, 'faculdade de influencers’ é inaugurada no Brasil com cursos de até R$ 35 mil

Espaço conta com mais 200 espaços diferentes para gravação de conteúdo

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17:08

Faculdade de influencers
Faculdade de influencers tem praia artificial Crédito: Divulgação

Um centro de formação voltado para influenciadores e criadores de conteúdo digitais começou a funcionar neste mês no Brasil. O espaço foi batizado de Community Creators Academy e reúne cenários variados para a gravação de vídeos, podcasts e transmissões online.

De acordo com o g1 SP, a estrutura foi instalada em um galpão de 14 mil m² na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. São mais de 200 estúdios diferentes, além de espaços inusitados, como uma praia artificial, academia, salão de beleza e até banheiros instagramáveis, que se tornaram os locais mais disputados entre os alunos.

Faculdade de influencers tem cursos de até R$ 35 mil

Faculdade de influencers tem sala de podcast por Divulgação
Faculdade de influencers tem praia artificial por Divulgação
Faculdade de influencers tem praia artificial por Divulgação
Faculdade de influencers tem cenários para gravação de conteúdo de conteúdo por Divulgação
Faculdade de influencers por Divulgação
1 de 5
Faculdade de influencers tem sala de podcast por Divulgação

A iniciativa partiu do empresário baiano Fábio Duarte, dono de uma agência de publicidade especializada em comunicação digital. Ele se uniu ao grupo educacional Ânima Educação, responsável pela Universidade Anhembi Morumbi, e afirma ter investido cerca de R$ 40 milhões no projeto.

“A ‘creator economy’ é um mercado gigantesco no mundo, que deve movimentar mais de US$ 1 trilhão nos próximos anos. E a criação de conteúdo está virando uma grande ‘skill’ valorizada pelo mercado. Antes se exigia datilografar, Pacote Office, inglês. Hoje a criação de conteúdo e a IA são ‘skills’ importantes para aceleração de qualquer carreira”, disse.

Os cursos oferecidos variam entre R$ 25 mil e R$ 35 mil, com duração de três a seis meses, e têm foco em diferentes nichos de atuação. Aulas presenciais ocorrem de duas a três vezes por semana, no formato de mentoria. Entre os nomes que participam da formação estão Igor Coelho, fundador do podcast Flow, e Sarah Fonseca, da plataforma Skin Quer.

Segundo a instituição, cerca de 200 pessoas já estão matriculadas. O público vai além dos jovens que sonham em se tornar influencers e inclui médicos, dentistas, advogados, arquitetos e profissionais liberais que buscam no curso uma forma de transformar as redes sociais em vitrine para seus serviços e ampliar as fontes de receita.

Fábio Duarte afirma que a proposta é profissionalizar um setor que ainda se estrutura. “Muitos influenciadores começaram de maneira muito orgânica. No improviso, foram fazendo, por terem um sonho de trabalhar com conteúdo, e só depois perceberam que aquilo era um trabalho. E como todo trabalho, você precisa se educar e se formar. A gente quer que o aluno comece desde o início sabendo que conteúdo é um negócio”, destacou.

O processo seletivo é inspirado em modelos internacionais e inclui uma taxa de inscrição. Os candidatos enviam uma carta de intenção e um vídeo explicando seus objetivos. Se aprovados na primeira fase, passam por entrevista. Embora a escola afirme estar aberta a qualquer tipo de criador, neste primeiro momento a prioridade é para quem já atua no ambiente digital e busca se profissionalizar.

“A gente tem diversos produtos, mas o público principal é o que já entende que o conteúdo faz parte do seu dia a dia. Então, a gente acelera de creators que estão no início da carreira, até creators que já têm a carreira um pouco consolidada com conteúdo, mas sabem que precisam transformar aquela audiência e seguidores em negócio”, explicou Duarte.

