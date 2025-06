'MÃO DE OBRA BARATA'

“Narco babys”: como facções usam redes sociais para cooptar crianças

A estratégia por trás dos algoritmos é calculada e explora a vulnerabilidade de jovens em busca de pertencimento, reconhecimento e ascensão

A guerra pelo controle do território e do tráfico de drogas no Brasil ganhou um novo e perigoso campo de batalha: as redes sociais. Longe das tradicionais “bocas de fumo”, facções criminosas como o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) têm explorado plataformas digitais, músicas e a cultura da ostentação para aliciar crianças e adolescentes, transformando-os em “narco babys”.>