Homem é morto após parar viatura da PM e esfaquear policial

Metrópoles
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 19:13
Um homem de 47 anos morreu após parar uma viatura da polícia e esfaquear um policial militar. O caso ocorreu nesse sábado (16), em Nova Belém (MG), cidade com pouco mais de 3 mil habitantes.
Imagens das câmeras de segurança do comércio local mostram o momento em que o indivíduo sinaliza para a viatura da Polícia Militar parar. Quando os PMs param, o homem se aproxima e começa a esfaquear o militar no banco do passageiro.