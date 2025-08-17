CÂMERAS

Homem é morto após parar viatura da PM e esfaquear policial

Policial foi atingido na testa e na mão após parar a viatura em via comercial

Metrópoles

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 19:13

Homem parou a viatura no meio da rua Crédito: Reprodução

Um homem de 47 anos morreu após parar uma viatura da polícia e esfaquear um policial militar. O caso ocorreu nesse sábado (16), em Nova Belém (MG), cidade com pouco mais de 3 mil habitantes.