POLÊMICA

'Vamos fazer o país do Sul': governador sugere separação de estados em evento

Governador catarinense Jorginho Mello (PL) fez comentário polêmico evento no Paraná

O governador catarinense Jorginho Mello (PL) sugeriu a separação dos estados do sul durante evento com os governadores gaúcho, Eduardo Leite (PSD), e paranaense, Ratinho Júnior (PSD). O comentário, feito em tom de 'brincadeira', fez referência ao movimento separatista “O Sul é o Meu País”, que propõe a separação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante do Brasil. >